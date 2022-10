Quelle musique entendez-vous sur "La Gare Saint-Lazare" ?

Ce tableau de Louis Abel-Truchet est visible dans l'exposition Le Voyage en train , présentée du 21 octobre 2022 au 5 février 2023 au Musée d'Arts de Nantes.

Pour la première fois en France, l’exposition Le Voyage en train explore comment, à partir du milieu du 19e siècle, l’essor du chemin de fer a modifié notre perception et nos représentations du temps et de l’espace.

Dans une exposition qui présente une centaine d’œuvres de différentes époques, dont de nombreux chefs d’œuvre, le musée vous invite à découvrir le regard que portent les artistes sur cette grande invention technologique.

L’exposition se déploie en deux parties :

La traversée du paysage

La locomotive fumante et ses wagons traversent villes et campagnes, fascinant les passants mais aussi les artistes. Au cours du voyage, le paysage se transforme : il s’étire et défile, inspirant de nombreux peintres et photographes. Le langage universel des signaux ferroviaires intègre peu à peu les peintures, en particulier le disque qui deviendra un symbole récurrent dans l’art moderne.

Le train dans le paysage, le paysage vu du train ou encore le paysage graphique des signaux ferroviaires ; autant de points de vue sur la transformation du paysage liée à l’arrivée du chemin de fer.

Le temps et le contre-temps

L’exposition explore aussi l’impact de ce nouveau mode de transport sur la façon dont les artistes perçoivent et représentent le temps. Après avoir fixé l’horloge des gares, les passagers se retrouvent dans les wagons, coupés du monde. Ils se laissent aller à la rêverie ou sont saisis par la puissance de la machine.

Le temps du quai, le temps du wagon et le temps de l’histoire ; toutes ces temporalités indissociables du voyage en train.

