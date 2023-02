Quelle musique entendez-vous sur "La Liseuse à la fenêtre" ?

Ce tableau de Johannes Vermeer est visible dans l'exposition Vermeer , présentée du 10 février au 4 juin au Rijksmuseum à Amsterdam.

C'est une rétrospective historique que le Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) consacre au peintre Johannes Vermeer. La plus grande exposition présentant l’œuvre de l’artiste rassemblera 28 des 35 tableaux connus et reconnus de la main du peintre.

Publicité

La Liseuse à la fenêtre, Johannes Vermeer, 1657-58. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Le musée a réussi à obtenir des prêts de prestigieux propriétaires du monde entier tels que la National Gallery of Art de Washington, la Frick Collection de New York, la National Gallery de Londres ou encore le National Museum of Western Art de Tokyo.

Envoyez-nous vos propositions ici : " Contactez l'émission "