Quelle musique entendez-vous sur "Le Vent" ?

Ce tableau de Félix Vallotton est visible dans l'exposition Le vent. Cela qui ne peut être peint présentée jusqu'au 02 octobre au MuMa (Le Havre).

Affiche de l'exposition « Le vent. Cela qui ne peut être peint », visible au Muma (Le Havre)

Donner forme à l’invisible : tel est le défi immémorial auquel le vent a confronté les hommes. C’est aux solutions que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que l’exposition Le vent. « Cela qui ne peut être peint » est consacrée, en s’attachant plus particulièrement aux formes plastiques élaborées par les artistes au fil des siècles, au fur et à mesure que la compréhension de ce météore se fait plus précise.

Le parcours dévoile 170 œuvres (peintures, dessins, estampes, photographies, vidéos, verres, etc.) de l’Antiquité à la période contemporaine car il faut en effet attendre l’invention du cinéma, seul capable de capter le mouvement dans sa durée, pour que le vent ne soit plus suggéré par son image fixée.

L’exposition réunit plus de 100 artistes dont Dürer, Goya, Hiroshige, Hokusaï, Turner, Corot, Millet, Nadar, Boudin, Monet, Renoir, Vallotton, Vlaminck, van Dongen...

