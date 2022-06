Quelle musique entendez-vous sur " Les Disques dans la ville " ?

Ce tableau de Fernand léger est visible dans l'exposition Fernand Léger et le cinéma jusqu'au 19 septembre à Biot.

Cinéphile, créateur de décors et d’affiches, théoricien, réalisateur, producteur ou même acteur, toutes les facettes de l’implication du peintre Fernand Léger (1881-1955) dans le monde cinématographique sont évoquées dans cette exposition qui explore de manière exhaustive et totalement inédite les relations fortes, durables et fructueuses que Fernand Léger a entretenues au fil de son œuvre avec le septième art.