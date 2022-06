Quelle musique entendez-vous sur " Ouessant, côte nord-est " ?

Ce tableau de Mathurin Méheut est visible dans l'exposition Mathurin Méheut Arpenteur de la Bretagne jusqu'au 31 décembre au Musée de Pont-Aven.

Cette exposition propose de (re)découvrir Mathurin Méheut (1882-1958) à travers des œuvres emblématiques et inédites provenant de collections publiques et privées.

Artiste majeur du XXe siècle en Bretagne, cet artiste amoureux de la Bretagne a tracé une voie artistique personnelle et originale tout au long de sa vie. De son fulgurant coup de crayon, il nous immerge au cœur de la société bretonne travailleuse et pieuse de la première moitié du XXe siècle. La quantité d’œuvres produites et la diversité des techniques expérimentées font de lui un artiste prolifique et inclassable.

Cette exposition participe à « L’été Méheut en Bretagne » avec l’ouverture du nouveau Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor en juin 2022.