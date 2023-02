Quelle musique entendez-vous sur "Portrait d’enfant montrant un dessin" ?

Ce tableau de Giovanni Francesco Caroto est visible dans l'exposition Gribouillage / Scarabocchio, De Léonard de Vinci à Cy Twombly , présentée du 8 février au 30 avril au Palais des Beaux-Arts de Paris.

Giovanni Francesco Caroto, Portrait d’enfant montrant un dessin, 1515-1520 Huile sur toile, Vérone, Museo di Castelvecchio (© Archivio Fotografico dei Musei Civici, Verona (Gardaphoto, Salò))

Réunissant plus de cent-cinquante œuvres originales de la Renaissance à l’époque contemporaine, Gribouillage / Scarabocchio met en lumière l’un des aspects les plus refoulés et les moins contrôlés de la pratique du dessin. En abordant les multiples facettes du « gribouillage », du croquis barbouillé au revers des tableaux au griffonnage faisant œuvre, l’exposition révèle comment ces gestes graphiques expérimentaux, transgressifs, régressifs ou libératoires, qui semblent n’obéir à aucune loi, ont de tout temps ponctué l’histoire de la création artistique.

Proposant des rapprochements inédits entre les œuvres des maîtres de la première modernité – Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Bernin… – et celles d’artistes modernes et contemporains majeurs – Jean Dubuffet, Henri Michaux, Helen Levitt, Cy Twombly, Jean-Michel Basquiat, Luigi Pericle… – l’exposition brouille les classements chronologiques et les catégories traditionnelles (marge et centre, officiel et non officiel, classique et contemporain, œuvre et document) et place la pratique du gribouillage au coeur du faire artistique.

