Quelle musique entendez-vous sur "Two Pianos" ?

Ce tableau de Joan Mitchell est visible dans l'exposition Monet - Mitchell présentée du 05 octobre 2022 au 27 février 2023 à la Fondation Louis Vuitton à Paris.

Pour la première fois, l’exposition « Monet - Mitchell » met en scène un dialogue sensible entre les œuvres de deux artistes exceptionnels, Claude Monet (1840-1926) avec les Nymphéas et

Joan Mitchell (1925-1992), qui marquèrent de leur empreinte non seulement leur temps mais des générations de peintres.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À travers soixante-dix oeuvres emblématiques des deux artistes , l’exposition offre au public un parcours scandé par des correspondances visuelles et thématiques. Trente-cinq œuvres de Claude Monet dialoguent avec trente-cinq œuvres - vingt-cinq peintures et dix pastels - de Joan Mitchell.

Envoyez-nous vos propositions ici : " Contactez l'émission "