Quelle musique entendez-vous sur " Un bal en plein air" ?

Cette photographie de Willy Ronis est visible dans l'exposition Willy Ronis : se retrouver, présentée du 4 février au 28 mai au Musée de Pont Aven , dans le Finistère.

Willy Ronis, fils d’un père russe et d’une mère lituanienne, est né à Paris en 1910. Doté de l’oreille absolue et bercé par la culture musicale de la famille, il ambitionne d’en faire son métier. Le destin en décide alors autrement.

Après avoir secondé son père malade au studio familial, c’est la photographie qui l’occupe et le fait vivre toute sa vie. Si sa vocation première a été contrariée, l’influence de la musique reste prégnante dans son oeuvre. Il arpente les rues de Paris où son oeil pose un regard tendre mais affûté sur le mendiant-musicien du pont des Arts, les auto-tamponneuses de la fête foraine du boulevard Garibaldi, les bals populaires du 14 Juillet, les amoureux, les guinguettes ou encore la Fête de la musique. D’autres clichés, notamment ceux des défilés militants des années 1930 et des rassemblements politiques, signent sa solidarité avec la lutte ouvrière. Il révèle un fort engagement à mettre en lumière les laissés-pour-compte et les liens entres « frères humains ». « Il y a dans mes photographies un amour de la femme, un amour des enfants, de ceux qui travaillent... Tout ce que j’aime [...]. Je montre ce qu’il faut préserver. »

Willy Ronis, Un bal en plein air, Chez Maxe, Joinville-le-Pont (Seine), 1947 © Donation Willy Ronis / Ministère de la Culture / MPP / Photo Diff. RMN-GP

Le parcours se propose de contextualiser la production photographique de Willy Ronis, entre travaux spontanés, reportages conçus pour un commanditaire et créations personnelles en tant que photographe-illustrateur indépendant. L’exposition emmène donc le visiteur dans un voyage visuel et musical au coeur des retrouvailles captées par l’oeil affectueux, mais sans mièvrerie, de Willy Ronis, photographe libre et indépendant.

En exclusivité, seront présentées des planches-contacts, des « vintages » tirés par Willy Ronis, des tirages de travail et de référence, des archives et documents en lien avec les photographies de reportages présentées. Une série de tirages modernes seront aussi présentés pour compléter le parcours et valoriser le travail colossal de Willy Ronis durant sa longue carrière.

