Quelle musique entendez-vous sur "Vieille femme à sa lecture, un garçonnet derrière la vitre" ?

Ce tableau de Jacobus Vrel est visible dans l'exposition Jacobus Vrel. Énigmatique précurseur de Vermeer présentée du 17 juin au 17 septembre à la Fondation Custodia , à Paris.

Cette première présentation monographique consacrée au peintre rassemble ses œuvres majeures disséminées dans les plus grands musées – Amsterdam, Bruxelles, Détroit, Munich, Vienne… – et dans de prestigieuses collections particulières.

À première vue, rien ne semble relier Jacobus Vrel au célèbre Johannes Vermeer hormis leurs initiales « JV ». Pourtant, nombre de leurs tableaux partagent un même calme contemplatif, le rôle central joué par des figures féminines et, bien souvent, un certain mystère. Ainsi, beaucoup d’œuvres de Jacobus Vrel furent longtemps attribuées à Vermeer. Inconnues du grand public, elles intriguent et fascinent les historiens d’art depuis plus d’un siècle.

Jacobus Vrel, Vieille femme à sa lecture, un garçonnet derrière la vitre (Huile sur bois) The Orsay Collection

Les représentations urbaines de Vrel semblent offrir une plongée dans la vie des Pays-Bas du XVIIe siècle, mais elles intriguent par leurs architectures inclassables. Vrel est le premier peintre du Siècle d’or à avoir choisi pour sujet des vues de rues et de bâtiments sans aucun événement historique ou marquant. C’est un type de peintures qui allait connaître un développement important dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des artistes qui se spécialisent dans ce genre comme Jan van der Heyden (1637–1712) ou Jan Abrahamsz. Beerstraaten (1622–1666).

Quant aux scènes d’intérieurs peintes par Vrel, elles sont également sans équivalent dans l’art de son siècle. Ces pièces vides d’objet – à l’exception du morceau de papier au sol qui porte sa signature, délimitées par des murs tout aussi vides et une fenêtre derrière laquelle on distingue une pâle figure d’enfant émergeant de l’obscurité, sont difficiles à classer au sein de la production picturale hollandaise.

En revanche, dans ses autres scènes de la vie domestique, Vrel fait appel à un répertoire de motifs courant dans l’art hollandais. Ses figures de femmes cuisinant, cousant, au chevet d’une malade ou s’occupant d’enfants ont de nombreux parallèles. Les arts graphiques ne sont pas en reste pour cet éloge du quotidien que les artistes hollandais du XVIIe siècle ont offert à la postérité.

L’exposition propose au visiteur une immersion dans la production artistique du Siècle d’or hollandais et met en lumière la singularité et la modernité de l’étonnant Jacobus Vrel.

