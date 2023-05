Quelle musique entendez-vous sur "Yarrkalpa (Hunting Ground)" ?

Cette peinture d'un collectif d'artistes aborigènes australiens est visible dans l'exposition Songlines. Chant des pistes du désert australien au Musée u Quai Branly - Jacques Chirac de Paris jusqu'au 2 juillet 2023.

Yarrkalpa (Hunting Ground) est une encyclopédie peinte qui renseigne sur les saisons, les techniques de brûlis, les ressources naturelles et leurs usages. C’est aussi un document interculturel influencé par de nombreuses années d’interaction entre les artistes et les scientifiques. Les artistes représentent ce qu’ils connaissent et leurs différentes pratiques – les brûlis, la chasse aux reptiles, la collecte des plantes comestibles.

On aperçoit les Sept Sœurs (Minyipuru), figures ancestrales et mythologiques, qui voltigent dans la partie ouest de la toile, poursuivies par Yurla ("celui qui se métamorphose"), l'homme lubrique. Leur présence est ici secondaire, réduite à un simple fil dans le tissu de la vie quotidienne du peuple aborigène Martu. Elles forment une constellation que l’on aperçoit selon les saisons, leur présence dans le ciel nocturne indiquant que le climat est sec et qu’il faut être prudent lors des brûlis.

La communauté de Parnngurr est représentée par un motif net, en grille, près du centre de la peinture, et par la forme ovale du terrain de sport au nord. Deux rivières ancrent la composition et donnent l’orientation des formes topographiques.

"Yarrkalpa (Hunting Ground)" - 2013 - Kumpaya Girgirba, Yikartu Bumba, Kanu Nancy Taylor, Ngamaru Bidu, Janice Yuwali Nixon, Reena Rogers, Thelma Judson And Nola Ngalangka Taylor, Martumili Artists © the artists/Copyright Agency 2020 Image: National Museum of Australia

Cette peinture cartographie le paysage autour de Parnngurr : les chaînes de collines, les dunes, les plaines sablonneuses, les rivières, les cavités rocheuses et les sources. Les Martu sont familiers des images satellite qui montrent les cicatrices laissées par les brûlis, et cela apparaît dans l’iconographie de l’œuvre.

Chacune des artistes peint à partir de son propre savoir incarné ; elles décrivent des sites, des souvenirs, des figures ancestrales, des saisons, des ressources, des techniques de brûlis, de chasse et de vie.

La peinture intègre la connaissance qu’ont les Martu de la répartition et des façons de croître et de s’implanter de la faune et de la flore ; et si l’on pose les bonnes questions, ce savoir est disponible et volontiers partagé.

"Ce Pays, c’est nous"

"Nous sommes sœurs, mères, filles, petites-filles, tantes (aunties), nièces.

Nous sommes peintres, nous sommes des femmes martu, qui veillons sur notre Pays.

On y chasse, pour en prendre soin. On pratique le brûlis, puis on récolte les fruits du bush.

On pratique le brûlis, et les animaux mangent le waru-waru [jeunes pousses].

Ils engraissent, alors on chasse et on mange les animaux.

Le goanna (varan), le kangourou des collines, l’outarde, le chat sauvage.

On raconte des tas de petites histoires sur la chasse dans le territoire de Parnngurr.

Toutes les femmes réunissent leurs histoires sur une même grande toile.

C’est spécialement pour enseigner aux autres – qu’ils soient du Pays martu ou non – la façon dont nous vivons.

Dont nous avons toujours vécu.

Dans ce Pays.

Ce Pays c’est nous.

Nous devons le partager, et en parler, et le protéger…

Le garder fort."

Déclaration des artistes, 2013

