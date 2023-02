Quelles formations supérieures dans le jazz en France ?

La différence principale entre la formation dans le jazz et la formation classique, c'est la linéarité des parcours. Alors qu'en classique les élèves suivent plus ou moins la même trajectoire et à l'âge de 17 ou 18 ans - à l'exception des chanteurs, atteignent le même niveau d'enseignement, les parcours dans le jazz sont très hétérogènes. "Certains élèves commencent par le cursus classique au conservatoire pour ensuite basculer dans le jazz, d'autres s'inscrivent au conservatoire tardivement après avoir pratiqué d'autres musiques ou suivi un enseignement dans milieu associatif," explique Stéphane Audard, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, actuellement en thèse de doctorat sur l'histoire de l'enseignement du jazz.

Une particularité dû au fait que l'enseignement du jazz dans les conservatoires en France est une discipline relativement jeune, intégrée dans les cursus seulement depuis des années 1980. "Avec l'élection de François Mitterrand et la démocratisation de la culture, le ministère a alloué aux établissements des fonds importants dans l'objectif de développer de nouvelles esthétiques : le jazz, les musiques actuelles et amplifiées et les musiques traditionnelles. Comme le jazz était déjà assez présent dans le paysage, il était le premier à se voir attribuer les départements au sein des conservatoires." Un enseignement qui se rajoute à un tissu associatif dédié à l'enseignement du jazz déjà actif en France depuis des années 1970.

Cependant, s'initier à la musique en passant directement par le jazz en premier cycle reste assez rare. On y arrive en général au moment de l'adolescence, nuance le musicien, qui a lui-même suivi un parcours encore très répandu dans le milieu : "J'ai commencé à jouer de la guitare avec plein de groupes et quand je suis rentré au conservatoire directement en 3e cycle, j'y ai passé très peu de temps, essentiellement pour valider mon diplôme. J'ai fait l'essentiel de mon apprentissage en dehors du conservatoire, comme beaucoup de gens de mon époque."

Aujourd'hui, les conservatoires dotés d'un département jazz s'adaptent à un rajeunissement constaté du public, et proposent de plus en plus de transversalité dans le cadre d'un cursus classique, précise Stéphane Audard. "Le conservatoire du 11e arrondissement à Paris, propose par exemple des actions de sensibilisation dès le CP, avec une programmation de concerts et une initiation au jazz de plus en plus tôt pour une orientation qui se fait en général vers 11 ou 12 ans, vers la fin du 2e cycle, quand les bases de la pratique d'un instrument sont déjà acquises."

Encore faut-il que le conservatoire soit doté d'un département jazz, ce qui est loin d'être le cas sur tout le territoire. "Ca marche dans le villes où il y a une forte volonté politique, mais la situation est très disparate à l'échelle nationale", conclut Stéphane Audard. L'Association des enseignants de jazz (Adej) s'efforce à répertorier des formations dispensées sur le territoire.

Quel type d'orientation choisir ?

Lorsqu'ils décident de se professionnaliser dans le jazz, les élèves sont en général en fin du 3e cycle au conservatoire. À partir de ce moment-là, ils ont le choix de suivre soit le cycle spécialisé pour passer le DEM, diplôme d'enseignement musical, qui sanctionne la fin des études au conservatoire, ou encore intégrer les classes préparatoires de l'enseignement supérieur (CPES), instaurées depuis la récente réforme de l'enseignement supérieur. Ces dernières sont à destination des élèves qui souhaitent passer les concours de l'enseignement supérieur, c'est à dire intégrer le CNSM, les Pôles supérieurs ou les écoles supérieures à l'étranger.

Certains CRR et CRD (Conservatoire à rayonnement départemental) sur le territoire intègrent les CPES à la suite d'un cursus spécialisé, d'autres proposent un choix entre deux orientations, comme le CRR de Paris : "Le DEM est un diplôme national, donc il y a une grande disparité de niveaux selon les établissements, explique Stéphane Audard. On peut se présenter à l'enseignement supérieur en ayant obtenu le DEM, mais le grand problème c'est qu'en jazz, il y a très peu de places. Les CPES ont été créées dans le but de mieux préparer les élèves et les étudiants aux concours d'entrée dans l'enseignement supérieur et donc leur permettre de s'engager dans des études longues dans leur discipline."

Parmi les établissements d'enseignement supérieur en musique, seul le CNSM de Paris et quelques pôles supérieurs (Boulogne, Lille ou encore Strasbourg) ont un département de jazz. "En tout, à peine 30 places par an pour les nouveaux entrants, dont 14 au CNSM de Paris tous instruments confondus, ce qui veut dire une ou deux places par instrument," regrette Stéphane Audard. D'autant plus que les pôles supérieurs, financés par les collectivités territoriales, se voient très menacés par les réductions budgétaires. "Et qu'il n'y a rien en termes d'enseignement supérieur en-dessous de la Loire," rajoute le professionnel.

Par conséquent, les étudiants poursuivent souvent leurs études à l'étranger. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, avec certes des pôles d'attraction de premier ordre, comme le Berklee College à Boston, mais très onéreux, et de plus en plus en Europe, notamment à Bâle et Lausanne, avec de nombreux jazzmen américains qui y ont élu domicile, ou encore en Belgique, au Pays-Bas ou en Allemagne, où l'offre dans l'enseignement supérieur est bien supérieure à celle de la France.

Quels débouchés après les études ?

Par rapport aux musiciens classiques, les musiciens de jazz finissent leurs études en général plus tard, aux alentours de 25 ans. La plupart mène en parallèle une carrière dans différents groupes dans un milieu qui est très actif et très ouvert aux nouvelles générations. "Pour jouer dans le jazz, aucun diplôme n'est demandé, souligne Stéphane Audard. Après avoir achevé les études supérieures, beaucoup de jeunes se projettent vers le statut d'intermittent du spectacle, et souhaitent mener un projet professionnel. Nous, on dispense des formations sur tout un tas de compétences dans la communication, dans la gestion de sa structure de production, dans la diffusion, ce qui est aujourd'hui indispensable."

Certains jeunes professionnels choisissent de travailler dans tous les domaines de l'écriture musicale ou d'enseigner, en plus de mener une carrière d'interprète : "C'est devenu vraiment très fréquent quand on fait des entretiens dans des concours d'entrée, que les étudiants s'orientent vers le certificat d'aptitude (CA) ou le diplôme d'état (DE) indispensables pour pouvoir enseigner dans les conservatoires. Ils souhaitent avant tout jouer, mais ils se rendent compte assez vite que la réalité professionnelle impose la pluridisciplinarité et qu'il faut souvent enseigner pour gagner sa vie, en plus de rester actif sur scène."

L'insertion des jeunes professionnels est largement facilitée par de nombreux dispositifs autour de l'émergence, précise le professeur, "qui sont destinés aux musiciens et musiciennes entre 30 et 35 ans qui ont une certaine visibilité sur la scène, notamment par des initiatives des associations et des collectifs français très actifs, comme l' ACJ (Association Jazzé Croisé) avec le Tremplin Jazz Migration, et qui aident à les mettre en réseau avec des diffuseurs, sans oublier de nombreuses scènes subventionnées. Il y a quand même un effort important de l'état qui passe par différents opérateurs", conclut Stéphane Audard. Et une scène de jazz extrêmement riche en France et en Europe, énormément de jeunes musiciens et musiciens avec des propositions artistiques très fortes, et une scène qui se porte bien mieux qu'il y a vingt ans, selon le professionnel.