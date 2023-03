Quels seront les moments forts des Victoires de la Musique classique 2023 ?

Mercredi 28 février, l’auditorium de l’Opéra de Dijon accueillera les Victoires de la musique classique à l’occasion des trente ans de la manifestation, en direct sur France 3 et France Musique. La soirée sera portée par l’Orchestre Dijon Bourgogne, sous la baguette de Debora Waldman . Cette année encore, Stéphane Bern présentera la cérémonie avec la complicité de Clément Rochefort en arrière-scène.

Six artistes et un album seront récompensés parmi les artistes nommés pour chacune des catégories suivantes :

Soliste instrumental

Lucile Boulanger, viole de Gambe

Bertrand Chamayou, piano

Nemanja Radulovic, violon

Artiste lyrique

Lea Desandre, mezzo-soprano

Barbara Hannigan, soprano

Marina Viotti, mezzo-soprano

Révélation, soliste instrumental

Révélation, artiste lyrique

Révélation, chef d’orchestre

Victor Jacob

Sora Elisabeth Lee

Lucie Leguay

Compositeur

Benjamin Attahir – Layal, pour violon et orchestre (création / Allemagne)

Philippe Leroux – L’annonce faite à Marie , opéra (création / France)

Fabien Waksman – L’Île du temps , concerto pour accordéon et orchestre symphonique (CD Warner Classics « J’ai deux amours »)

Enregistrement

Olivier Messiaen, « Vingt regards sur l’enfant-Jésus » par Bertrand Chamayou

Bach, « Matthäus-Passion » par Pygmalion

Camille Saint-Saëns, « Concertos pour piano n° 1 & 2 » par Alexandre Kantorow

Le chorégraphe Mehdi Kerkouche apportera son énergie à l’ouverture de la soirée, ponctuée par les interventions d’invités variés : le contre-ténor Jakub Jozef Orlinski, l’Ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi, la Maîtrise populaire de l’Opéra comique, la soprano Faustine de Monès et le Quatuor Ardeo. A l’issue de la cérémonie, un best of présentera quelques-uns des meilleurs moments de ces trois décennies. On retrouvera des images d'archives de Renaud Capuçon, Patricia Petibon, Nemanja Radulovic, Sabine Devieilhe, Natalie Dessay, Roberto Alagna ou encore Karine Deshayes…