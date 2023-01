Qui est Aurélien Pascal, révélation soliste instrumental des Victoires de la musique classique 2023 ?

Le violoncelliste Aurélien Pascal est nommé dans la catégorie “révélation, soliste instrumental ” des Victoires de la musique classique 2023. Il a étudié au CNSMDP auprès de Philippe Müller et a il a travaillé son instrument notamment avec János Starker à Paris, Bâle et Bloomington. Il se perfectionne actuellement auprès de Frans Helmerson et Gary Hoffman à l’Académie Kronberg en Allemagne. Lauréat de plusieurs concours internationaux, le jeune musicien s'est illustré en soliste avec des orchestres prestigieux en France et à l'étranger, en chambriste et en récital en tant qu'invité de nombreux festivals.

France Musique : Comment êtes-vous venu au violoncelle ? Était-ce votre votre premier choix ?

Non, ce n'était pas mon premier choix. À vrai dire, j'ai commencé par le violon et le piano très jeune et très vite je me suis désintéressé du violon. En revanche, j'ai senti tout de suite une affinité pour le violoncelle. Ce qui m'a plu, c'était le fait d'être assis et d'englober l'instrument, cette proximité corporelle. On sent vraiment les vibrations, j'ai l'impression de faire corps avec mon violoncelle. C'est très sensuel aussi. C'est d'abord ce rapport direct qui m'a ensuite mené vers le répertoire, que j'ai découvert notamment en écoutant des disques.

Vous venez d'une famille des musiciens...

Il y a toujours eu de la musique à la maison, depuis que je suis né. Le passage à l'instrument était donc très naturel. C'est un peu comme un second langage. Il y a eu du Schubert, du Brahms, du Chopin qu'on écoutait en famille. Il y avait des élèves de mon père, la musique était toujours présente. D'ailleurs, avec mon frère violoniste et mon père pianiste on joue toujours souvent ensemble.

Avez-vous des modèles parmi les musiciens ?

J'ai grandi avec les modèles des musiciens hongrois, comme János Starker qui était très proche de mes parents. J'ai fait beaucoup de masterclass avec lui, j'écoutais ses disques quand j'étais plus jeune. Bien sûr après, il y a eu d'autres modèles. Je ne pourrais pas tous les citer, ce serait trop long.

Auriez-vous un compositeur en particulier que vous auriez aimé rencontrer ?

Mozart par exemple, avec lequel j'aurais aimé partager un bon diner bien arrosé, ça aurait été sympa.

Comment travaillez-vous votre instrument ?

Le violoncelle, c'est un instrument assez physique, on ne peut pas travailler dix heures par jour. Donc, il faut être très concentré. Il faut travailler la technique en permanence, il faut toujours être au top. Il y a aussi le répertoire, qu'il faut essayer d'élargir, et écouter beaucoup de choses. J'essaye de m'imposer une rigueur dans le travail, mais j'ai besoin de varier. Je ne peux pas rester dans un seul style musical. Par exemple, je jouais pendant un moment les trios de Schubert et ça a fini par me tourner la tête. On finit par en avoir marre. J'essaye de puiser dans tout le répertoire pour mon instrument, de Bach ou Boccherini, en passant par les compositeurs romantiques jusqu'au XXe siècle. J'essaye d'être volatile.

Vous êtes plus soliste, chambriste ou musicien d'orchestre dans l'âme ?

Je suis plutôt soliste, mais cela est la conséquence de mon parcours aussi. J'ai besoin de la musique dans ma vie, que ce soit partagé à cinq ou à cent ou tout seul, cela n'a pas tellement d'importance. Maintenant, j'ai besoin de trouver ma voix. C'est vrai que l'orchestre, c'est un peu l'effacement de sa voix au profit du collectif, c'est un autre métier.

Pourquoi avez - vous choisi d'être professionnel ?

La décision de m'y consacrer à 100% est venue lorsque j'étais au lycée, quand je suis entré au Conservatoire de Paris, c'est devenu assez clair. On est tout de suite dans le bain. C'est la ligne droite, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. C'est vrai, j'ai un peu hésité avant le bac à explorer d'autres options, mais finalement je crois que c'était toujours assez clair que ça allait rester comme ça.

Pensez-vous que vous auriez pu faire autre chose ?

C'étaient les élucubrations d'adolescent, je ne peux pas vous dire ça avec sérieux. Le voyage a toujours été une motivation importante dans le fait de faire ce métier, comme la possibilité de rencontrer des publics différents, différentes cultures. Il y a le coté nomade dans le voyage qui m'a toujours attiré. Heureusement, être concertiste permet les deux : de faire de la musique qu'on aime et de partir loin.

Quelle place selon vous a le musicien aujourd'hui dans la société ?

Il y a plein de façon d'être musicien aujourd'hui, mais on se rejoint tous sur le fait d'amener des émotions au public, d'élever l'âme, ce qui peut paraître présomptueux, mais de vivre ensemble des émotions qui ne sont pas forcément exprimables. C'est très important pour la communication dans la société, j'espère y contribuer à ma petite échelle. Quand je rencontre des personnes qui ont été touchées par mon concert, je me sens utile. C'est aussi une manière de rassembler des gens. Rassembler, c'est aussi faire avancer les sujets sociétaux, c'est la base de la communication.