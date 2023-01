Qui est Edwin Fardini, révélation artiste lyrique des Victoires de la musique classique 2023 ?

Le baryton d'origine martiniquaise Edwin Fardini est nommé dans la catégorie "révélation, artiste lyrique" des Victoires de la musique classique 2023. Le musicien a étudié le chant au CNSMD de Paris dans la classe d’Élène Golgevit, et s'est perfectionné auprès des pianistes Anne Le Bozec et Susan Manoff, ainsi que du baryton Stephan Genz et de la mezzo-soprano Janina Baechle. Il a également participé aux master-classes de Thomas Quasthoff, Bernarda Fink et Regina Werneret. Suite à sa formation, il a été rapidement engagé comme soliste auprès d’orchestres et d'institutions prestigieuses en France et à l'étranger et a remporté nombreuses récompenses.

France Musique : Comment avez-vous découvert votre voix ?

C'était un peu un hasard. À vrai dire, j'ai commencé par apprendre le piano. Ça n'a rien donné parce que le piano ne me convenait pas. Mais il m'a permis de suivre les classes de formation musicale qui m'ont fait découvrir le chant. Et puis, alors que j'étudiais le piano au conservatoire de Créteil, en terminale, j'ai entendu deux cycles de Lieder de Mahler qui m'ont donné envie de faire du chant : Les chants de la Terre par Anne-Sofie von Otter, et les Rückert-Lieder, par Jessye Norman. Je me suis dit : c'est ce que j'ai envie de faire. Ce qui me plaît dans le chant, c'est le fait d'avoir un texte, et plus qu'un texte, de la poésie. C'est à dire d'avoir une dimension supplémentaire ou complémentaire dans l'expression qui dépasse le texte et la musique. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir chanter avec beaucoup de formations très différentes.

Il y a quelque chose qui est profondément "soi" dans le chant. On ne peut pas cacher que l'on est en train de cacher les choses. Et c'est une manière d'apprendre à se connaître aussi.

Avez-vous des répertoires de prédilection ?

C'est vrai que je suis très porté sur la poésie. C'est mon genre littéraire préféré. Le théâtre, ça me plaît, mais c'est plus anecdotique. Mon rêve est de chanter les Kindertotenlieder ou Les chants de la Terre de Mahler, par exemple.

Auriez-vous aimé rencontrer un compositeur, vivant ou mort ?

Gustav Mahler, évidemment (rires).

Vous citez Jessye Norman parmi vos modèles, vous en avez d'autres dans d'autres domaines, en littérature par exemple ?

Toni Morrison, ou Edouard Glissant, écrivain martiniquais.

Quel est le rôle du musicien que vous êtes dans la société ? Avez-vous envie de mettre votre art au service d'une cause ?

J'aime inviter les personnes que j'ai l'occasion de rencontrer, à un voyage. Qu'ils se laissent déplacer, qu'ils ne restent pas enracinés complètement là où ils sont, mais qu'ils puissent envisager que d'autres choses et d'autres personnes peuvent exister. Ce que j'aime dans la musique, c'est la question de la relation.

Auriez-vous pu faire autre chose dans la vie ?

Il y a plein de choses. Je suis encore aujourd'hui souvent tiraillé entre mes différentes passions. Ça se calme un peu avec le temps, heureusement. L'enseignement est une chose qui me plaît beaucoup. La recherche aussi, plutôt dans le domaine des sciences humaines et sociales. A vrai dire, je me préparais à entrer à Sciences Politiques juste avant de choisir de faire du chant. Et puis, j'ai énormément aimé dessiner étant beaucoup plus jeune. J'ai beaucoup écrit également, des histoires de fiction à partir d'images. Justement, je travaille en ce moment sur un projet qui combine tout cela. Avec mon équipe nous sommes lauréats d'un appel à projet intitulé "Le Monde nouveau" émis par le ministère de la Culture dans le cadre du Plan de relance. Nous avons proposé une création audiovisuelle de six courts métrages. Et donc là, on a déjà été faire des repérages dans des lieux de tournage, on a recruté des danseurs, on a pas mal avancé.

Quel sera ce monde nouveau, selon vous ?

Avec beaucoup de poésie, surtout. Un monde où il y aura un avènement du sentiment esthétique des individus par la poésie, par le langage et par la rencontre.