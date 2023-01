Qui est Joë Christophe, révélation soliste instrumental des Victoires de la musique classique 2023 ?

Agé de 28 ans, Joë Christophe commence l’apprentissage de la clarinette à sept ans avec Adrien Delattre. Après s’être perfectionné à Valenciennes et à Paris auprès de Caroline Delmotte et Olivier Derbesse, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Philippe Berrod et Arnaud Leroy. Lauréat de plusieurs prix, le musicien se produit en soliste et avec des formations de chambre, avec des orchestres de renom en France et à l'étranger, ainsi qu'en tant qu'invité de nombreux festivals. Curieux de tous les styles, il joue régulièrement avec les musiciens de jazz ou de la musique traditionnelle.

France Musique : Comment êtes-vous venu à la musique ?

Je suis originaire du Nord de la France où il y a une belle culture de l'harmonie municipale, ce qui était encore plus le cas il y a 30 ans. De plus, j'avais cette chance que dans mon petit village il une école de musique gratuite a ouvert à côté de chez mes parents. Je ne suis pas d'une famille de musiciens, mais c'était l'opportunité de profiter de cet enseignement. D'ailleurs, ma mère m'a suivi, elle s'est mise à la clarinette aussi. L'école avait un partenariat avec l'harmonie du village qui prêtait des instruments aux élèves qui débutaient. Donc, l'harmonie m'a prêté ma première clarinette et à partir de six ans, je prenais les cours à l'école de musique et je jouais dans l'harmonie le soir. D'ailleurs, la clarinette n'était pas mon premier choix. La première année à l'école de musique, on commençait par le solfège, et on choisissait l'instrument l'année suivante. J'étais plutôt attirée par le trombone parce que c'était un gros instrument, impressionnant, et qui était capable de faire des glissandos. J'aimais beaucoup. Mais une copine, qui faisait de la flûte traversière, m'a dit "Ne fait surtout pas du trombone, parce qu'à force de tirer sur la coulisse, tu vas avoir le bras droit plus long que le bras gauche." Et j'ai pris peur. En revanche, le professeur de clarinette était venu présenter les instruments et il a fait les glissando pour faire la sirène des pompiers, et j'ai compris que je pouvais le faire aussi avec la clarinette sans me déformer, et je me suis dit : "C'est ce que je veux faire, c'est moins dangereux."

Quand j'étais petit, je travaillais une demi-heure tous les jours. J'aimais bien, c'était la récréation. Ensuite j'ai intégré l'harmonie municipale assez rapidement, à sept, huit ans, dès que j'étais un peu capable de lire la partition. C'était génial, il y avait plain de clarinettes, j'étais un peu noyé dans la masse, porté par les autres, il y avait un mélange intergénérationnel, plein de gens du village que je ne connaissais pas autrement qu'à l'harmonie. Et la bonne humeur qui en résultait, le plaisir de jouer ensemble. On jouait des marches, des pièces modernes écrites pour les fanfares, souvent des pièces faciles, le niveau n'était pas très poussé mais on était dans le plaisir de pouvoir jouer ensemble. C'est très gratifiant pour un gamin. Ca m'a permis de beaucoup progresser et d'apprécier l'instrument, parce que travailler tout seul dans sa chambre pour un cours par semaine avec un professeur, on est socialement très isolé.

Et puis après les répétitions, j'étais un peu la mascotte vu que j'étais le plus jeune, donc j'avais le droit à manger des chips, et tout ça m'a très vite convaincu que la musique, c'était quelque chose de vraiment très cool.

A quel moment vous avez su que ce serait votre voie ?

Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport en même temps que la musique, et notamment la gymnastique sportive. Et vers mes dix, onze ans, je suis arrivé à une transition. Si je voulais continuer, il fallait faire plus de compétitions, s'entraîner beaucoup plus. A côté de cela, je jouais dans plusieurs harmonies et je prenais des cours au conservatoire de la région. Donc, il fallait choisir entre la musique et le sport. Et je me souviens avoir assisté à une petite fête où notre coach nous montrait les vidéos de lui participant à de grands championnats. Il devait avoir 20 ans à l'époque, alors qu'à l'âge de 35 ans, s'était déjà fini, il entrainait les gamins à Valenciennes.

C'est à ce moment- là que je l'ai réalisé, petit garçon que j'étais, que la vie d'un sportif de haut niveau s'arrête assez vite. Alors que dans les harmonies, je côtoyais des gens de 70, 80 ans qui ont fait de la musique toute leur vie. En gros, je me suis rendu compte que faire de la musique était une activité beaucoup plus pérenne qu'un sport de haut niveau. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir clarinettiste professionnel, et je me suis mis à le marquer sur mes feuilles de présentation au collège. Sauf que je n'avais absolument aucune idée comment on faisait.

Est- ce que vous avez des réflexes de sportif en tant que clarinettiste?

Je pense. D'ailleurs, je n'ai pas complètement arrêté le sport non plus. J'ai fait de la course à pied, de l'athlétisme... Certains professeurs m'ont fait remarquer que la pratique du sport a amené du positif dans ma pratique de l'instrument parce que déjà il y a cet aspect compétitif qui oblige à se surpasser. Aller au bout des choses, quitte à avoir mal, on a l'habitude, on remplit le contrat. Je pense que ça m'a permis de rester assez solide dans cette voie qui est très compliquée : il faut beaucoup travailler son instrument, se confronter à des impasses, ne pas comprendre, ne pas se sentir progresser, et on continue quand même à s'entrainer, ce qui fait que ça se débloque.

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre instrument ?

C'est un instrument très social, parfait pour jouer avec les autres, et aussi, capable de faire beaucoup de styles musicaux différents. Quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont fait écouter beaucoup d'artistes du classique, du monde traditionnel, du jazz. Ca m'a bien motivé. Et puis, ce que j'adore, c'est la sensation qu'on a en jouant de la clarinette, c'est un instrument à vent, on crée de la musique avec son propre souffle, et je trouve ça magique. On construit tout de bout en bout et on vit pleinement chaque note qui sort de notre corps. L'instrument en devient une extension. Ce que j'adore particulièrement, sans parler de nuances, c'est qu'on peut vraiment jouer beaucoup avec les timbres, c'est un son très malléable. Jouer du jazz et du klezmer m'a permis, à treize, quatorze ans, au moment où on commence à se poser des questions, avoir des doutes, d'ouvrir d'autres portes et de rester très motivé.

La musique traditionnelle et le jazz font vraiment partie intégrante de la nature de cet instrument, c'est un instrument kaméléonesque. Il se fond dans tous les styles, on peut être accompagnant ou accompagné. Et je ne veux pas ignorer cette partie de son caractère : se familiariser avec ces styles musicaux, ça peut être très utile et inspirant aussi pour interpréter la musique classique. Dans la musique klezmer, par exemple, on peut pleurer ou rire avec sa clarinette, alors que dans le classique, je n'ai pas l'impression qu'on associe la clarinette systématiquement à une action humaine de cette façon.

Est ce que vous avez un rêve en tant que musicien?

J'ai pour modèle mon professeur Philippe Berrod qui a une carrière très remplie : à la fois soliste de l'Orchestre de Paris, il fait aussi de la musique de chambre, il fait partie du Sirba octet, ensemble klezmer dans lequel je l'ai beaucoup remplacé aussi, il joue du jazz et de la musique latine, contemporaine.... c'est à quoi j'aspire, d'être le plus ouvert possible musicalement.

Quel peut être selon vous le rôle du musicien que vous êtes dans la société ?

Déjà pour moi, faire de la musique devrait être l'expression même de la tolérance et de l'ouverture sur le monde, sur toutes les cultures. Vivre avec la musique veut dire partager des émotions avec des gens dont on ne partage pas forcément la langue, au- delà de tous les aspects politiques et de la différence. Quelle que soit notre origine, notre religion ou notre culture, jouer ensemble reste possible. Dans mon parcours de musicien, j'espère continuer à vivre ce partage culturel en permanence.

Auriez-vous aimé rencontrer un compositeur, mort ou vivant ?

Le problème avec la clarinette, c'est que cet instrument tue le compositeurs parce qu'ils s'y intéressent à la fin de leur vie. Je pense à Mozart, évidemment, à Brahms, Poulenc. Ils ont tous écrit pour la clarinette avant de décéder, du coup j'ai un peu peur de porter la poisse (rire). Ces compositeurs s'y sont intéressés à l'automne de leur vie, avec une vraie maturité artistique. Du coup, c'est un peu triste que certains, comme Schubert ou Fauré, n'ont pas eu le temps de le faire, ou que ceux qui l'ont fait, n'ont pas pu écrire d'avantage.

Auriez-vous pu faire autre chose ?

C'est une question que je me pose depuis longtemps. Franchement, je suis terrifié à l'idée de ne plus pouvoir jouer de la clarinette. Moi en tout cas, j'ai le goût de l'effort, j'aime le challenge. Un jour, j'aimerais partir en voyage avec un sac à dos et partir loin, mais je peux le faire avec ma clarinette aussi. C'est une chance de pouvoir rencontrer des gens et communiquer avec eux autrement qu'en un anglais approximatif.