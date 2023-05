Qui est Judith Weir, Maître de la musique du Roi Charles III ?

God Save the King ! Du 6 au 8 mai, le Royaume-Uni célèbrera le couronnement de Charles III en tant que roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth. Trois jours de tradition et de célébration de la monarchie mais également de fête pendant lesquels la musique aura son importance et une place de premier rang.

Monarque très mélomane, le roi Charles a personnellement supervisé le programme musical de la cérémonie et a commandé douze nouvelles œuvres auprès de divers compositeurs et compositrices britanniques, dont Andrew Lloyd Weber et Roxanna Panufnik, fille du compositeur Andrzej Panufnik. Les œuvres seront interprétées par un ensemble spécialement formé pour l’événement, le Coronation Orchestra, dont les membres proviennent de divers orchestres du Royaume-Uni et du Canada, dont le BBC National Orchestra of Wales et le Welsh National Orchestra.

La première de ces œuvres sera l’ouverture Brighter Visions Shine Afar de Judith Weir. Compositrice écossaise, elle est également Maître de la musique du Roi depuis 2014. Ce poste prestigieux compte parmi ses prédécesseurs de grandes figures de l'histoire de la musique britannique dont Sir Edward Elgar, Sir Arnold Bax, Sir Arthur Bliss et Sir Peter Maxwell Davies. À seulement quelques jours du couronnement, c’est ainsi l’occasion de rencontrer la Maître de la Musique du roi Charles III, première compositrice à ce poste après presque 400 ans.

Que représente le rôle du Maître de la musique du Roi ? Quelles sont les responsabilités d’une telle fonction ?

C'est un poste très ancien, créé en 1625 sous le roi Charles I. Il n’y a pas vraiment de fiche de poste. À l'origine, le Maître de la musique était un chef d'orchestre et directeur de musiciens, qui composait également pour la cour royale. Aujourd’hui, mes activités musicales dépendent en grande partie de moi-même, en accord bien évidemment avec Buckingham Palace et le plus souvent avec l'abbaye de Westminster et la cathédrale de Saint-Paul.

Comment devient-on Maître de la musique du Roi ?

Il n’y a pas de schéma précis et clairement indiqué. La nomination a été supervisée ces dernières années par les secrétaires privés du monarque. J’ai l’impression que les sondages proviennent d'éminents musiciens britanniques pour savoir qui serait le meilleur candidat, ou candidate dans mon cas, pour ce poste.

Selon vous, quelles sont les qualités de votre musique et de votre profil de compositeur qui ont conduit à votre nomination en tant que Maître de la musique du Roi ?

C’est difficile pour moi de le dire, mais je crois que j'ai une pratique musicale inhabituellement ouverte, car j’écris pour toutes les formes musicales de la scène - orchestre, chœur, musique de chambre, opéra, orgue et à tous les niveaux, pour les musiciens amateurs et scolaires ainsi que les ensembles professionnels.

Il est également de plus en plus important pour la Maison Royale de représenter dans ce poste un équilibre entre les nations distinctes du Royaume-Uni. Je suis d'origine écossaise, j’habite actuellement en Angleterre mais j'ai vécu et enseigné dans des universités écossaises et galloises.

Quel aspect du rôle avez-vous le plus apprécié et quels ont été vos plus grands défis et succès ?

J’ai adoré travailler avec les ensembles scolaires et amateurs. J’ai pu voyager à travers le pays, partir à la rencontre de groupes insolites que je ne connaissais pas. La semaine dernière encore, j’ai découvert le Grimethorpe Colliery Band, une fanfare dans le South Yorkshire.

J'ai également insisté pour qu'il y ait de la nouvelle musique dans les cérémonies et les services royaux, et je pense que cela a surtout porté ses fruits pour ce couronnement, avec 12 nouvelles commandes placées auprès de divers compositeurs.

Comment avez-vous abordé votre propre composition pour le couronnement, « Brighter Visions Shine Afar » ? Quelles ont été vos inspirations et quel est le message que vous souhaitiez transmettre ?

Brighter Visions Shine Afar est une courte ouverture pour le concert du couronnement à l'abbaye de Westminster. Comme mes œuvres précédentes pour le jubilé de platine, le 90e anniversaire de la Reine et d'autres occasions d'État, ce sont souvent de très petits projets pour le compositeur. On me demande généralement seulement quelques minutes de musique. On sait à quoi ressemblera l'événement; oui, c'est énorme en termes de portée, mais en termes de musique, c'est assez condensé.

Bien qu’il s’agisse du couronnement du roi Charles III, je pensais davantage à un avenir plus inspiré pour notre pays de manière générale. Le thème du couronnement est le renouveau, quelque chose dont notre nation a besoin à l'heure actuelle. Le début officiel d'un nouveau règne est un moment propice pour contempler ce genre de choses.

Le roi Charles III parle ouvertement de sa passion pour la musique classique, plus semble-t-il que sa mère la Reine Elizabeth II. Pensez-vous que cela va changer l'état actuel et futur de la musique classique au Royaume-Uni ?

Il est grand amateur de musique classique, mais la Reine Elizabeth II y était beaucoup plus favorable qu'on ne le suppose. Je pense que cela pourra bien nous aider dans la profession d'avoir quelqu'un à sa place qui n'a pas peur de d’exprimer à quel point il apprécie la musique classique. Beaucoup de nos politiciens, en revanche, ont le sentiment que cela les rend « élitistes » d'assister à un opéra ou à un concert classique.

En tant que Maître de la Musique du Roi, vous avez souvent décrit l'éducation musicale comme étant l'un des enjeux clés de votre mission. Après presque 10 ans à ce poste, comment l'état de l'enseignement musical au Royaume-Uni a-t-il évolué ?

Nous avons vécu encore 10 années d'austérité financière choquante de la part du gouvernement britannique, et sa politique éducative a de plus en plus donné la priorité aux sciences et aux mathématiques par rapport aux arts. Mais il y a une forte réaction de la profession - de très gros efforts sont faits partout où c'est possible pour faire entrer la musique dans les écoles. En Ecosse en particulier, le gouvernement a récemment pris des engagements concernant la musique à l'école qui sont très prometteurs, s'ils se concrétisent.

Comment avez-vous réagi à l'annonce récente de la fermeture des BBC Singers, membre essentiel du paysage musical britannique, et puis au revirement de cette décision ?

J’ai été le compositeur en résidence de cet ensemble incroyable de 2014 à 2019, et j’étais donc très choqué par l’annonce de la suppression totale de leur financement, même si maintenant, en tant que musicien britannique, je suis habituée à craindre de telles choses, surtout compte tenu des réductions progressives du financement de la BBC au cours de la dernière décennie. Mais la réaction mondiale contre la décision a été réconfortante, et tout à fait justifiée, compte tenu des compétences uniques de cette institution centenaire. Je crains que la décision n'ait été à ce jour seulement "suspendue" et que nous ayons encore beaucoup de combats à mener. Ce que je compte faire !