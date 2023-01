Qui est Lucie Leguay, révélation chef d’orchestre des Victoires de la musique classique 2023 ?

Originaire de Lille, Lucie Leguay a été formée par Jean-Sébastien Béreau et détient le diplôme d’un Master de direction d’orchestre à la Haute École de Musique de Lausanne dans la classe d’Aurélien Azan Zielinski. Elle s'est perfectionnée auprès des chefs de renom, tels que Valery Gergiev, Daniel Harding, Antonio Pappano, Klaus Mäkelä, Lahav Shani, Gabor Takacs-Nagy, Manfred Honeck, . Matthias Pintscher, Case Scaglione, Alexandre Bloch ou Arie Van Beek. Actuellement cheffe assistante auprès de Mikko Franck à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, elle se produit avec des formations symphoniques et sur les scènes lyriques de premier plan en France et à l'étranger.

France Musique : Comment êtes-vous venue à la direction d'orchestre ?

Publicité

J'ai commencé le piano très jeune, à l'âge de trois ans, et je suis rentré au conservatoire de Lille à l'âge de six ans. J'y ai fait toute ma formation musicale et c'est d'ailleurs là- bas que j'ai rencontré mon professeur de direction d'orchestre.

Mais au départ, c'était le piano parce que mon père est pianiste, et j'ai deux petites sœurs qui ont fait aussi du piano. Mon père nous a initié à la musique, et à partir de l'âge de trois ans et demi j'allais à l'école Yamaha à Paris, je me rappelle encore de l'autoroute et des allers- retours de 2 h 30 de voiture.

Vous en gardez des souvenirs de cette initiation au piano par la méthode Yamaha ?

J'en garde des souvenirs assez joyeux, très ludiques. C'était plus un jeu, j'étais tout petite. Après, c'est mon père qui m'a formée et ensuite, je suis rentrée au conservatoire de Lille. Mais je me rappelle de cette école où tout me paraissait assez simple parce que c'était très ludique. Je me rappelle des petits tableaux, il fallait deviner les notes jouées au piano et nous on prenait les petites gommettes qu'on mettait sur les tableaux. J'adorais ces jeux d'oreille. Mon père m'a aussi toujours beaucoup encouragé à développer mon oreille harmonique à travers des jeux, ce qui fait que le solfège ne m'a jamais traumatisée. J'ai eu beaucoup d'élèves en piano qui en étaient traumatisés. Moi, c'était toujours un jeu.

Vous aviez déjà à l'époque envie de vous essayer à la direction d'orchestre ?

Pas du tout. Mon père m'emmenait voir l'Orchestre national de Lille assez jeune, donc j'ai vu le chef d'orchestre diriger, mais ce qui m'a séduit plus que le chef d'orchestre, c'était ce que j'ai entendu dans la salle. Les vibration d'un son d'orchestre et ce que ça provoque sur un enfant de six ans. Et aussi tous les dessins animés, Fantasia de Disney m'a beaucoup marquée, dont Le Sacre du printemps. Je me rappellerai toujours de cette musique, c'était un choc. Mais le premier choc c'était un concert avec le Deuxième concerto de Rachmaninov. C'est peut être ça qui fait que je suis devenu pianiste et chef d'orchestre. Parce que cette musique m'intéressait sur les deux plans, pianistique et orchestral.

Puis à quinze ans, on m'a demandé de jouer le piano dans l'orchestre dans Les tableaux d'une exposition de Moussorgski. Et là, c'était vraiment un choc parce que je faisais partie intégrante de l'orchestre, avec tous les musiciens qui jouaient autour. J'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis dit : il faut que je fasse quelque chose. Sauf que j'avais quinze ans, donc c'était trop tard pour apprendre le violon, l'alto ou le violoncelle. Un peu plus tard, quand j'avais 18 ans, au conservatoire de Lille, on m'a parlé de Jean-Sébastien Béraud, grand professeur qui a formé tous les grands chefs en France, qui était professeur pendant 20 ans au CNSM de Paris et qui enseignait à Lille. Je suis allée le voir. Il m'a demandé si je faisais de l'écriture et de l'orchestration, j'ai répondu : oui, et il m'a prise dans sa classe. Il fallait une formation, il était très exigeant, un peu à l'ancienne, je suis rentré dans la classe de direction d'orchestre et c'est là que tout a commencé. C'est vrai que là où j'étudiais le piano, il y avait une classe de direction, mais les étudiants qui étaient dans cette classe n'avaient pas l'air très heureux. Alors je me suis dit : n'y vas pas, ça n'a pas l'air génial. Alors que, dans la classe de mon professeur, il y avait des étudiants extrêmement intéressants, certains déjà professionnels avec des postes dans de grands orchestres et qui étaient intéressés par la direction. Moi, j'avais 18 ans, mais la moyenne d'âge, c'était 30, 35, 40, voire plus, il y avait des profils très différents et c'était très enrichissant.

Votre expérience de pianiste a-t-elle nourri votre formation de cheffe ?

Oui. Souvent, on regrette de ne pas avoir fait un instrument à cordes pour les coups d'archet et les choses comme ça, mais finalement, ça, on peut l'apprendre plus tard. Ce que j'ai adoré en tant que pianiste c'est que j'avais une oreille harmonique solide et surtout, je pouvais réduire au piano ce que je lisais sur la partition. Donc je m'amusais à faire ça chez moi parce que mon professeur disait qu'il ne fallait pas écouter des enregistrements, qu'il fallait vraiment écouter par soi même. Des fois il me disait : "Aujourd'hui, dans l'orchestre, il manque le deuxième basson, la deuxième clarinette et le cor. Est ce que vous pouvez jouer cette partie là" ? Donc, très vite j'ai appris à réduire et à lire des instruments transpositeurs au piano. Au départ, pour les pianistes qui lisent la clé de sol et la clé de fa, c'est un enfer, mais ça devient vite une habitude. J'ai adoré faire ça, c'était assez génial. Et donc je me suis très souvent amusé à aller au piano pour réduire les partitions d'orchestre.

Comment faites-vous pour convaincre, pour faire adhérer à votre idée d'interprétation un groupe de musiciens ?

Je pense qu'avec les collègues de ma génération, on n'est plus du tout dans ce côté dictatorial que pouvaient avoir les grands chefs du passé. Pour moi, l'orchestre, c'est un dialogue entre les musiciens et un chef, et même si on a une interprétation qui est décidée avant la première répétition, elle peut évoluer en fonction de ce que proposent les musiciens, qui sont parfois pour certains, de grands solistes. Ils ont une certaine liberté qu'il faut leur donner, c'est un échange. Je ne suis pas quelqu'un qui va traumatiser les gens. Au contraire, je cherche à créer du lien, même si finalement c'est le chef qui décide de l'interprétation et qui a le dernier mot. Evidemment que ça a évolué aujourd'hui et qu'il y a une écoute complètement différente, et beaucoup plus de plaisir. J'entends souvent le public me dire : C'était merveilleux de vous voir communiquer comme ça, on voyait les musiciens sourire, heureux de jouer. Quand il y a cet échange, pour moi, c'est gagné. C'est ça, le rôle de la musique, c'est le partage avant tout. Et on dit souvent que pour le chef d'orchestre, le premier public à convaincre, ce sont les musiciens.

Vous aviez déjà en vous cette envie de mener un groupe, étant petite ?

Bien sûr. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, de concert au collège, on était en horaires aménagés, et tous les amis partaient à l'orchestre, et nous, les pianistes, on se retrouvait seuls. Alors que j'ai toujours aimé faire partie d'un groupe et que j'ai un caractère de leader. Même si c'est la musique qui m'a menée à la direction d'orchestre et non pas le fait de vouloir mener un groupe, le fait de prendre des décisions et d'assumer une interprétation, c'est quelque chose que j'avais en moi, c'est dans ma nature d'être comme ça. Et j'ai même créé mon orchestre avec des amis et on a joué plusieurs concerts. Et puis j'aime les gens et les musiciens, donc c'est assez fascinant de pouvoir créer, à travers un geste, sans les toucher directement, comme un instrument, une alchimie avec eux. Et comme j'aime le contact humain, communiquer à travers un regard, à travers un geste, créer la musique ensemble grâce à cette connexion, je trouve ça assez incroyable.

Il y a une autre facette de la direction d'orchestre qui est aussi inhérente au piano, c'est cette responsabilité qu'on a, seul, devant un public...Comment gérez-vous ce stress ?

J**'**ai déjà joué une fois en tant que soliste au piano et je trouvais extrêmement désagréable cette position où on est tout seul face à son piano et qu'il faut assumer quelque chose d'énorme. Et j'avais toujours un peu le trac en tant que pianiste. En tant que cheffe devant un orchestre, je le sens aussi, ce stress et cette responsabilité. Je me dis : "Je ne peux pas me tromper parce que je suis responsable des musiciens qui sont devant moi, qui attendent de moi quelque chose." Mais je suis en quelque sorte le capitaine du bateau, donc je ne peux pas le montrer. J'ai donc appris à le gérer, et j'arrive à l'oublier. C'est un autre trac. Mais quand j'arrive sur scène, que je monte sur le podium et que je croise le regard des musiciens avant de commencer le concert, même si j'ai le cœur qui va très vite, je me dis que je suis à ma place et qu'on va faire cette musique ensemble. Et donc le stress disparaît finalement dès la première minute.

Comment préparez -vous un programme ?

A la table, j'ouvre ma partition et l'écoute sur mon bureau, dans ma tête. Après, je vais au piano.

Toujours la même consigne, ne pas trop écouter les grands modèles du passé ?

A 18 ans, vous écoutez tout ce que vous dit votre maître et donc moi je n'en écoutais pas. Après, ça m'arrive de regarder des grands orchestres, ça m'intéresse de voir leur coup d'archet par exemple. Aujourd'hui, on a quand même une ressource incroyable sur Internet, de pouvoir accéder aux archives de plein de grands orchestres. J'ai regardé beaucoup de vidéos et d'interviews des chefs décédés. C'est une richesse énorme de les écouter parler et même d'entendre parler les musiciens, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir leur point de vue sur les œuvres. Alors voilà, il faut vivre avec son temps et surtout se former son idée de l'interprétation. Ce qui n'empêche pas d'aller regarder, écouter et d'aller voir ce qui se passe en concert.

Vous avez brièvement évoqué la cause des femmes. Vous, en tant que cheffe, avez-vous rencontré des obstacles en tant que cheffe au cours de votre carrière ?

J'ai la chance de vivre dans une époque où les femmes sont très soutenues. Je n'ai pas rencontré de problèmes à la différence des femmes qui ont aujourd'hui 50, 60 ans. J'ai commencé ma carrière vraiment au moment où ça changeait. Donc j'ai eu de la chance. Et aussi, quand j'arrive devant un orchestre, je ne permets pas de douter. A partir du moment où vous savez ce que vous voulez, il ne se pose plus la question si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes un chef et puis voilà, c'est tout. Ce serait bien que ça ne soit plus un débat et qu'on n'en parle plus. Je fais très attention à la discrimination positive parce que je ne veux jamais être engagée parce que je suis une femme. Parfois, j'ai refusé des projets parce que je savais qu'on m'appelait parce que j'étais une femme et non pas parce que j'étais cheffe d'orchestre. C'est un sujet toujours très délicat.

Quel est selon vous le rôle de la cheffe que vous êtes dans la société ?

Je vis dans l'époque dans laquelle je suis et le répertoire que je décide dépend parfois de ce qui se passe dans le monde, de ce que je veux défendre et des idées que j'ai sur la vie. A un moment donné, je m'étais même dit que j'allais arrêter la musique parce que ça servait à rien au niveau de l'humanité. Je ne change pas le monde et ça me rendait triste. Je me sentais inutile en tant que musicienne et d'un autre côté, je ne sais pas quoi faire d'autre parce que je suis un peu née pour ça, j'ai l'impression. Donc j'essaye d'agir à mon échelle. La transmission, par exemple. J'ai enseigné à des enfants depuis très jeune. On m'a demandé de participer à l'Orchestre à l'école et à Demos, l'éducation à travers la musique est extrêmement importante et c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi. Ensuite, il y a quelques années, on m'avait demandé de participer à un projet humanitaire au Kurdistan d'Irak qui était un projet humanitaire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que la situation est devenue trop dangereuse. Mais j'ai envie de porter ce type d'initiatives, parce que la musique peut porter un message de paix et de sens. Même si ce n'est pas un concert qui va arrêter la guerre. La musique, ce n'est pas seulement donner du plaisir, elle peut être porteuse d'un message fort. Quand on programme les compositrices et les cheffes, toutes ces femmes qui se sont battues pour créer de la musique, par exemple, on défend leur place dans la musique classique. Je suis récemment tombée sur une symphonie de Tchaïkovski qui s'inspire aussi du folklore ukrainien. J'ai envie de la programmer, parce que ça montre qu'on est là, qu'on sait ce qui se passe, que ça ne nous est pas indifférent.