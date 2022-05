Qui est Rima Abdul Malak, la nouvelle ministre de la Culture ?

Elle prendra d'ici lundi les clés de la rue de Valois. Rima Abdul Malak est nommée ministre de la Culture au sein du gouvernement d'Élisabeth Borne, a annoncé ce vendredi 20 mai le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler. Jusqu'ici conseillère culturelle et communication du président de la République, Rima Abdul Malak, Franco-libanaise de 44 ans peut se targuer d'un parcours varié, notamment dans l'humanitaire, le spectacle vivant et la musique, en France et à l'étranger.

Née en 1979, elle grandit au Liban jusqu'à ses 10 ans. Sa famille s'installe à Lyon en 1989, où Rima Abdul Malak effectue une grande partie de ses études. D'abord le Lycée International de Lyon (elle attrape le virus du théâtre grâce à un professeur de français "déjanté", confie-telle au Monde ), puis l'Institut d'Études Politiques, dont elle sort diplômée en 1999. Elle poursuit sa formation par un DESS en développement et coopération internationale à la Sorbonne.

Humanitaire, spectacle vivant et musique

Rima Abdul Malak s'oriente alors vers le spectacle vivant. De 2001 à 2006, elle prend la tête de Clowns Sans Frontières : une association artistique et humanitaire qui intervient en France et à travers le monde pour apporter, à travers le rire et le spectacle, un soutien à des populations en situation de précarité ou victimes de crises humanitaires. Elle coordonne notamment l'animation du réseau des bénévoles et des artistes partout en France. Puis vient le temps de la musique, à CulturesFrance (aujourd'hui rebaptisé l'Institut français), un opérateur chargé de promouvoir la culture française à travers le monde. Rima Abdul Malak, à la tête du pôle musiques actuelles, est alors responsable de la diffusion de la scène musicale française à l’étranger.

Prochaine étape : la politique. D'abord derrière les murs de l'Hôtel de Ville de Paris, où Rima Abdul Malak devient conseillère spectacle vivant, sous la mandature de Bertrand Delanoë, puis directrice de cabinet de Christophe Girard, l'adjoint à la Culture. Conseillère culture du maire entre 2012 et 2014, elle contribue notamment au projet de la Philharmonie de Paris, avant de traverser l'Atlantique et de poser ses valises à l'ambassade de France à New-York, où elle dirige le département Arts visuels et Spectacle Vivant.

Face au Covid

Conseillère culture et communication du président Emmanuel Macron depuis 2019, elle doit faire face à la détresse des artistes, frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Rima Abdul Malak initie alors une visioconférence avec les acteurs de la culture. Elle participe aussi au lancement et à la promotion du Pass Culture. "Rima est une personnalité remarquable qui a une connaissance intime et fine de la vie culturelle. Sa présence, c’est un signe, et un test", disait d'elle Jack Lang .

Quelles mesures Rima Abdul Malak prendra-t-elle pour continuer à soutenir les artistes, dont beaucoup sont sortis exsangues de la crise du Covid-19 ? Quelles seront les grandes lignes de sa politique concernant les salles de concert, le spectacle vivant ? Juste avant la présidentielle, des professionnels de la musique détaillaient à France Musique leurs priorités : éducation, transmission et hausse des budgets. À la nouvelle ministre de la Culture de leur tendre l'oreille.

