Qui est Sora Elisabeth Lee, révélation chef d’orchestre des Victoires de la musique classique 2023 ?

La cheffe d'orchestre coréenne Sora Elisabeth Lee est nommée dans la catégorie "révélation, chef d'orchestre" des Victoires de la musique classique 2023. La musicienne a un master en direction d'orchestre du CNSMDP et un diplôme de direction d'orchestre à l'Université de la musique et des arts de la scène de Munich. Installée à Paris depuis 2016, elle a déjà dirigé de nombreuses formations en France et à l'étranger.

France Musique : Comment êtes vous venue à la musique ?

J'ai commencé par le piano. Il n'y a pas de musiciens dans ma famille, et je n'ai pas baigné dans la musique classique. Mais un jour, une académie de piano a aménagé dans mon quartier. Par les fenêtres ouvertes, l'été, j'entendais jouer du piano et depuis la première fois que j'ai entendu le son de cet instrument, j'ai eu envie d'en jouer. Personne ne m'a poussée. J'avais cinq ans, et je n'ai jamais arrêté. J'aimais beaucoup le piano, mais en même temps je savais que ce n'était pas un instrument pour la vie. Quand j'ai commencé à étudier à l'université de Séoul, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup faire de la musique avec les autres en formation de chambre ou accompagner les chanteurs et les instrumentistes. Et j'étais curieuse de faire autre chose dans la musique. J'écoutais beaucoup d'opéras et de ballets, de la musique de chambre et symphonique. J'ai regardé énormément de DVDs. Je me suis dit : l'orchestre en soi, c'est aussi un instrument ! Ca m'a donné l'idée de devenir cheffe d'orchestre.

Mais à l'université de Séoul il n'y avait pas de bons professeurs en direction d'orchestre. En tous cas, à l'époque. Aujourd'hui ça a changé. Et comme ma professeure de piano a étudié en Allemagne, elle a influencé mon choix de partir y étudier. J'ai décidé de tenter le concours d'entrée à Munich, en me disant que si je ne l'ai pas, je rentre en Corée et je donne les cours de piano jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. C'était vraiment un essai, mais je l'ai eu du premier coup.

Et vous avez décidé de devenir cheffe ?

Je ne suis toujours pas définitivement décidée. J'ai toujours l'impression d'essayer.

Qu'est-ce qui vous fait hésiter ?

Ce n'est pas facile. Il faut être charismatique, ce que je ne suis pas, et c'est pour cela que je trouve que c'est un métier difficile. Je me souviens, au début, j'étais très, très timide, extrêmement timide. Je ne pouvais même pas diriger dans la classe avec deux pianos. Donc mon professeur m'a dit : Tu dois sérieusement réfléchir si tu veux vraiment continuer. Et j'ai compris que, si je voulais vraiment diriger, et c'était le cas, je devais changer aussi ma personnalité, mon caractère.

Et comment vous y parvenez ?

Il faut juste faire, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule possibilité parce que de temps en temps, je réfléchis trop. Il y a trop de choses dans ma tête. Mais il faut juste y aller. Donc maintenant j'ai deux personnalités : la Sora normale et la Sora devant l'orchestre. C'était un grand plaisir pour moi de découvrir que je peux changer de personnalité lorsque je suis devant un orchestre. J'aime prendre son énergie, et la timidité s'efface. C'est la passion qui l'emporte.

Avez-vous des répertoires de prédilection ?

Si j'avais la possibilité, bien sûr, je dirigerais tout. Mais j'aime en particulier les répertoires très dramatiques : Macbeth de Verdi ou Salomé de Strauss, par exemple. Et faire découvrir les répertoires...comme Dvořák, un grand compositeur qui est finalement très peu connu. Je l'ai découvert grâce à Alain Altinoglou au CNSM de Paris, ses œuvres sont sous-estimées, alors qu'il y a tellement de belles choses à faire découvrir. Et Mahler aussi, que j'ai beaucoup étudié l'année dernière.

Comment travaillez-vous ?

Je travaille beaucoup sur partition. Dans le silence absolu, je regarde la partition et j'analyse tout en détail. Et après, de temps en temps, je joue du piano pour mieux comprendre la musique. Habituellement, j'écoute beaucoup de musique, mais une fois que j'ai commencé une pièce, je ne l'écoute plus pour éviter d'être influencée, pour éviter l'imitation. En revanche, je ne répète jamais les gestes avec la baguette. Mon professeur à Munich m'a dit : Si tu es sure de la musique dans ta tête, le geste suivra. Je suis tout à fait d'accord.

Auriez-vous pu faire autre chose dans la vie ?

La musique, c'était vraiment une vocation. Je n'ai pas beaucoup de talents, mais j'en ai un pour la musique. Par contre si je devais changer, je serais peut-être une religieuse. La foi catholique est très importante pour moi.

Avez-vous rencontré des obstacles en tant que femme sur votre parcours ?

Non. J'ai choisi la direction d'orchestre, mais mon choix n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme. J'étais toujours toute seule dans la classe. A Munich, quand j'ai commencé à Paris aussi. Mais je n'ai jamais rencontré d'obstacles parce que j'étais une femme. Par contre, ce qui était beaucoup plus difficile, c'est que je suis asiatique. Si quelqu'un me demande quelle est la plus grande difficulté de ce métier, je réponds que c'est la nationalité. Et c'est général pour tous les pays asiatiques. Un musicien ou une musicienne asiatique d'un excellent niveau aura beaucoup de difficultés pour mener une carrière en Europe ou aux Etats-Unis. Je l'ai ressenti moi même. C'est pour ça que j'ai appris quatre langues en même temps. Très souvent je suis confrontée à des personnes qui doutent que j'aie bien compris la langue ou l'histoire d'un répertoire. Il y a un blocage au niveau culturel. On arrive à avoir la technique, être performant, mais vivre avec les gens au quotidien, c'est très difficile. Si je dirige un grand orchestre, l'ambiance est plus internationale. Les musiciens sont plus ouverts, plus habitués à accepter une culture différente, des gens "exotiques". Dans les petites villes, en revanche, si je dirige et que je suis obligée de parler uniquement français, parce que personne ne comprend aucune autre langue, et si je bloque, c'est un problème, les musiciens sont souvent plus fermés. J'ai choisi la France parce qu'ici c'est moins le cas qu'en Allemagne par exemple, je me sens plus acceptée.