Qui est Théo Ould, révélation soliste instrumental des Victoires de la musique classique 2023 ?

Le Marseillais Théo Ould, âgé de 24 ans, commence à étudier l'accordéon dans sa ville natale, avant d'intégrer le CNSM de Paris à l'âge de 16 ans. Lauréat de plusieurs prix, il s'illustre comme soliste et chambriste, toujours à la recherche de nouveaux répertoires pour son instrument, notamment en collaborant avec des compositeurs contemporains tels que Martin Matalon, Régis Campo, Thomas Gubitsh, Luis Naon, ou encore, en s'associant à d'autres instrumentistes pour constituer les formations souvent inédites. Le jeune musicien est le premier accordéoniste nommé aux Victoires de la musique classique.

France Musique : Comment êtes-vous venu à l'accordéon ?

C'est le premier instrument que j'ai choisi, un petit peu par hasard. Personne dans ma famille n'était musicien, donc il n'y avait personne pour orienter mon choix. Au Conservatoire, c'est l'instrument que j'ai vu en premier et ce qui m'a frappé, c'était le côté jouet. C'était vraiment l'objet en lui même, pas du tout la musique ou le son qu'il pouvait faire. J'ai eu envie de le prendre pour jouer avec, parce que pour moi, c'était une machine à écrire, les commandes d'un vaisseau spatial, un ordinateur. Pendant toute mon enfance, j'ai joué avec, je m'imaginais être Monsieur le Maire qui doit taper un texte, je le mettais sur mon bureau et c'était ma machine à écrire. A un moment donné, j'ai cessé de jouer à l'accordéon et j'ai joué un peu plus d'accordéon.

Personne n'était musicien, mais il y avait quand même beaucoup de musique à la maison, dans beaucoup de genres différents d'ailleurs, et donc je chantais énormément étant petit. Il y avait des disques : Boris Vian, Brassens, des choses comme ça. J'ai énormément chanté sur les textes des grands poètes. Il y avait un label qui avait lancé toute une série de chanteurs qui chantent les grands poètes : Baudelaire, Aragon, je connaissais les poèmes par cœur. Ma mère écoutait aussi beaucoup de rock, les Pink Floyd, la musique sud-américaine aussi, Piazzolla... Et puis, la musique classique, je l'ai notamment découverte avec le film de Milos Forman, Amadeus. J'ai dû le voir pour la première fois quand j'avais trois ans, et entre mes trois et dix ans j'ai du le voir 150 fois, ça m'avait bouleversé. Je passais des heures devant la glace à essayer de reproduire les gestes de l'acteur qui dirigeait. Avec tout ça, ma mère s'est dit : "Il doit bien aimer la musique. Ça vaut le coup d'aller voir du coté du Conservatoire, on peut peut-être lui trouver quelque chose."

Ma mère est professeure de lettres, donc on allait au théâtre, au musée, aux concerts de rock... Le premier opéra que j'ai vu, c'était Wozzeck, ce qui n'était pas forcement le choix le plus facile.

Auriez-vous aimé rencontrer un compositeur, vivant ou mort ?

Des vivants, j'en rencontre pas mal, j'ai de la chance. Mozart, c'est quand même quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, de ce qu'on sait de son tempérament, de son côté solaire un peu fou, ça me dirait bien.

Qu'est-ce que vous aimez dans votre instrument ?

Cet esprit créatif, cette liberté qu'il m'a permis et qui aujourd'hui me motive et m'enthousiasme. Parce que forcément, avec l'accordéon, on n'a pas beaucoup de répertoire, donc il a fallu tout inventer, tout créer. Même quand ce sont des pièces qui existent déjà, c'est à dire des arrangements qu'on crée, ils sont inédits.

J 'ai monté plusieurs formations de musique de chambre, un trio avec un violon et une violoncelliste et un quatuor d'accordéons. Je travaille avec des compositeurs pour nous écrire des nouvelles pièces. Avec toute l'émulation de ces rencontres par mes projets de musique de chambre, je me suis remis à faire pas mal de solos. Depuis un an, j'ai monté à un programme pour lequel je viens de signer pour un label, et qui est l'accomplissement d'un rêve que j'ai depuis longtemps, de concevoir un objet total, avec la musique, mais également avec tout un travail autour de l'image, puisque j'ai travaillé avec une photographe pour créer un visuel autour de cet album qui soit assez insolite, avec une metteuse en scène puisque je crée une scénographie, et avec les arts visuels puisque il y aura des clips sur presque chacun des morceaux. Et puis, avec le trio aussi on a fait tout un travail sur l'image, avec des photos, avec une certaine scénographie et un clip sur une création.

Ce que j'aime vraiment dans la musique, c'est de créer quelque chose. Je ne suis pas compositeur, je ne sais pas composer, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas écrire. Mais quand je pense à un projet, je le crée en partie. Dans mon prochain album, il y a la moitié des pièces que j'ai commandées, l'autre moitié qui sont des arrangements inédits. C'est certes une contrainte de l'accordéon puisqu'on n'a pas beaucoup de répertoire, mais finalement ça en fait une force.

Vous impulsez sans cesse de nouveaux répertoires pour votre instrument. Le vivez-vous comme un engagement ? Quel est selon vous le rôle du musicien que vous êtes dans la société ?

Il est important d'être conscient et en résonance avec le monde dans lequel on vit, que l'on soit un musicien ou un artiste. De manière générale, il y a une façon de sentir la société, peut être un peu subtile, indicible même. Les grands artistes, qu'ils soient vraiment engagés dans une cause ou alors simplement de par leur art, se doivent d'y être sensibles. Nous nous retrouvons à un moment où les nostalgiques d'une vieille époque passée, dorée, n'ont plus trop cours. Après, avec la musique classique, c'est toujours délicat d'être ouvertement engagé. Pour ma part, je ne donnerai jamais de leçons à personne sur sur le sujet. J'essaie toujours d'être en accord avec des idées qui sont, à défaut d'être politiques sur le court terme, plutôt des idées philosophiques, humanistes. Après, j'aime bien aussi l'idée de me dire qu'à chaque fois que je monte sur scène, je rencontre un public qui est d'un milieu social, générationnel, culturel, très différent. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de mon métier. C'est de me dire que je joue aussi devant des gens qui n'ont pas mes opinions. Cela permet quand même une rencontre, et on est de plus en plus dans une société où les gens ne se rencontrent pas vraiment puisqu'on reste dans nos milieux, en l'occurrence pour nous les musiciens, relativement bourgeois et parisien. C'est pour ça que je suis engagé avec le festival "Hors saison musicale" qui fait des concerts en milieu très rural, dans des hameaux où il y a parfois 30 ou 40 habitants. D'aller au contact de ces gens, moi qui ai grandi à Marseille, puis à Paris, c'est un engagement pour moi. Et ensuite, je pense que, au delà même de de jouer certains compositeurs contemporains, par exemple, un musicien doit avoir un projet artistique qui est plus fort qu'il y a 70 ans. A l'époque il y avait quand même beaucoup moins de musiciens renommés, très peu de disques. Quand on enregistrait une pièce de Mozart un peu moins connue, on était le premier à l'enregistrer. Donc évidemment, c'était très fort et très important. Aujourd'hui, on a 150 intégrales des sonates de Beethoven. En enregistrer une de plus n'apporte pas forcément grand- chose. Les musiciens que l'on voit beaucoup sollicités aujourd'hui, ce sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, apportent de la création et ont un projet artistique, une démarche forte, pensée et aboutie. Théotime Langlois, Justin Taylor, Lucile Boulanger sont des gens qui jouent énormément aujourd'hui et qui sont très appréciés, évidemment, parce qu'ils jouent magnifiquement, mais aujourd'hui, tout le monde joue magnifiquement, c'est la base d'arriver à un niveau technique époustouflant. Encore faut-il, et eux le font, proposer quelque chose de pertinent qui apporte de la nouveauté, de la découverte du répertoire, et c'est là où c'est fascinant.

Votre instrument est très ancré dans la culture populaire. Cela en fait-il pour autant un passeport qui facilite l'accès à la musique d'un public plus divers ?

C**'**est un peu à double tranchant. Parfois, quand je joue en solo, il y a des gens qui vont venir en pensant qu'ils vont écouter un bal musette, des valses ou des choses comme ça, et donc ils sont très déçus et viennent me dire "Ah bon ? Bah écoutez, on a été très surpris, on a bien aimé, mais on aurait bien aimé une petite valse." Ou alors les autres qui découvrent et viennent non pas vraiment pour l'accordéon, mais parce qu'ils font confiance au programmateur du festival. Eux me disent : "Oh là là, mais je n'aurais jamais pu penser que l'accordéon pourrait sonner comme ça, c'est une grande découverte." Ce sont souvent les fidèles d'un festival que l'on voit notamment dans des endroits assez ruraux, les gens y vont depuis quinze ans, peu importe ce qui se joue, ils sont heureux, ils retrouvent les amis, globalement ils sont contents et ils reviennent. Dans les endroits où on repasse, c'est finalement le plus appréciable. Les gens suivent le travail et ils parlent directement de l'interprétation d'un programme, ce qui est la plus grande récompense qu'on puisse avoir .

Est- ce que vous auriez pu faire autre chose ?

Est ce que je l'aurais voulu ? Non. Je n'ai jamais hésité sur la musique. Je sais que je pourrais faire un métier qui soit forcément relatif à la scène et avec une certaine représentation et donc du spectacle vivant. Presque plus que la musique, ce qui m'anime depuis toujours c'est ce contact avec un public. J'aime aussi ce mode de vie, j'aime les voyages, j'aime les rencontres. Si c'était un métier relatif à la scène, j'aurais pu faire autre chose que de la musique.

Avez-vous un rêve de musicien ?

C**'**est de pouvoir vraiment être être libre, d'avoir la liberté de choix au moment où j'ai un projet: je vais voir la bonne personne, qu'elle me dise tout de suite OK. Evidemment, au stade où j'en suis, monter un projet prend des années : convaincre une vingtaine d'acteurs différents de le soutenir, d'y mettre un peu d'argent, et puis, à chaque fois, pour les convaincre, il faut rogner un tout petit peu de son projet, parfois, pour le mieux, parfois pas forcément. Donc voilà, mon rêve c'est d'avoir encore plus de liberté pour pouvoir produire mes idées.