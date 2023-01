Qui est Victor Jacob, révélation chef d’orchestre des Victoires de la musique classique 2023 ?

Victor Jacob est nommé dans la catégorie "révélation, chefs d'orchestre" des Victoires de la musique classique 2023. Diplômé de la Royal Academy of Music de Londres et du Conservatoire National Supérieur de Paris, il se forme auprès d’Alain Altinoglu, Sian Edwards et Colin Metters, et se perfectionne avec Paavo et Kristjan Järvi, Leonid Grin, Marin Alsop, David Zinman, Lawrence Foster ou encore Bernard Haitink. Il a dirigé de nombreuses formations symphoniques et lyriques en France et à l'étranger.

France Musique : Comment êtes-vous venu à la direction d'orchestre ?

Je n'ai pas grandi dans une famille de mélomanes. Ce qui a changé ma vie et m'a vraiment amené à la musique, c'est mon entrée à la Maîtrise de Radio France, à l'âge de 9 ans. J'y suis arrivé un peu par hasard. Je chantais bien, j'avais une bonne oreille, une jolie voix. C'est marrant, pour mon entrée à la Maîtrise, j'ai chanté Le temps des cathédrales de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'était ce que j'écoutais. Le classique, je ne connaissais pas. J'ai quand même fait un peu de violon avec mon oncle altiste, mais je ne savais pas trop ce que je jouais. Pour moi, je jouais de la musique, tout simplement.

À la Maîtrise de Radio France, j'ai découvert ce qu'était un vrai chef : son rôle, ce métier, ce statut, sa place sur le podium, mais surtout le travail que cela implique. Et aussi le partage, le leadership. J'ai alors commencé à diriger à la Maîtrise, d'abord formé par mon chef de chœur Toni Ramon, qui m'a recruté, malheureusement décédé. Puis, par Sofi Jeannin. Mes premiers émois musicaux, ma révélation pour la musique classique, c'était à la Maîtrise, où j'ai passé dix ans. Dès ma sortie, j'ai été, un peu par hasard, guidé vers l'orchestre. À 18 ans, je savais que j'allais être chef, que ça allait sûrement être ma vie.

Mais ce qui m'a vraiment transformé, ce fut mon départ pour Londres, à la Royal Academy of Music, où j'ai fait un premier master de direction d'orchestre. J'étais très novice en ce qui concerne les instruments. J'avais chanté au sein de la Maîtrise avec les plus grands chefs d'orchestre et des orchestres exceptionnels, mais mes deux ans à Londres ont été très précieuses parce que j'ai pu "passer de la voix à l'instrument". Je suis revenu à Paris, j'ai commencé à travailler, et deux ans après mon premier master londonien, j'ai décidé de refaire un master avec Alain Altinoglu au CNSM de Paris. Ce fut vraiment pour moi le moment de la professionnalisation.

Qui vous a fait découvrir la Maîtrise de Radio France ?

C'est ma marraine, une amie très proche de mes parents, institutrice. Elle a dit à mes parents, qui chantaient dans une chorale de variété française, que j'avais une très belle voix et que la Maîtrise pourrait être intéressante pour que je m'y épanouisse. En revanche, mes parents ne m'y ont jamais forcé. Au début, je n'avais pas trop envie d'y aller parce qu'il fallait quitter son école pour partir en horaires aménagés. Je n'y voyais pas l'intérêt. Et c'est quand je suis allé voir un concert à la salle Olivier Messiaen, où la Maîtrise chantait une comédie musicale, que cela m'a vraiment donné envie. C'est drôle comme les choses se font dans la vie. Ils auraient chanté du classique ou du contemporain, nous ne serions peut-être pas là à nous parler aujourd'hui.

De quelle façon votre expérience de chanteur nourrit-elle votre travail de chef d'orchestre ?

La première chose, évidemment, ce sont les chefs avec qui j'ai travaillé en tant que chanteur, qui m'ont beaucoup inspiré : Toni Ramon, Sofi Jeannin bien sûr. Mais je peux citer Mathieu Romano, chef de l'ensemble Aedes où j'ai également chanté et qui m'a énormément inspiré. Et puis, il y a quand même beaucoup de similitudes entre la voix et l'instrument. On est quand même là pour émettre un son, bien sûr, pour vivre une note. Et donc ça ne peut être que plus précieux de connaître la voix quand on veut ensuite s'adresser à des instruments. J'ai assisté à un concert d'Alexandre Kantorow, il chante quand il joue. On dit toujours "faire chanter son instrument". Moi, ça m'arrive aussi très, très souvent de chantonner quand je dirige. Ça me permet de vraiment être dans mon interprétation. Ensuite, le fait d'être chanteur m'a aussi mené vers l'opéra, vers le lyrique que j'aime énormément et pour lequel j'ai un sens développé parce que je sais particulièrement accompagner et écouter les voix. Ça m'a aidé probablement humainement aussi. Le groupe, je l'ai vécu depuis que j'étais tout jeune.

Comment faites-vous pour convaincre, pour faire adhérer à votre idée d'interprétation un groupe de musiciens ?

Il y a deux aspects. Le premier, c'est tout simplement le travail. On le sent tout de suite si votre interprétation est motivée par un travail d'analyse. Évidemment, l'émotion n'est pas de l'analyse, mais sans l'analyse, les émotions vont prendre moins de sens. Et la deuxième chose, c'est la bienveillance. L'orchestre sent quand un chef est là pour son bien. La bienveillance, l'optimisme, ce sont des traits de caractère qui me correspondent assez bien, et j'ai très rarement à me battre pour imposer une idée, parce les orchestres doivent sentir que j'ai juste envie de créer le plus beau moment possible. Alors ils sont peut être pas d'accord, mais peu importe, ils vont l'accepter parce que justement, ils savent que je ne vais pas contre la qualité du moment musical.

Comment travaillez vous ? Comment préparez vous un programme ?

Ma culture musicale s'élargit heureusement de plus en plus. Plus on travaille des compositeurs, plus on va être rapide, parce qu'on a déjà analysé leur style, comment ils écrivent, comment ils orchestrent. Je vais quand même très souvent commencer à la table. Je passe toujours un moment à feuilleter la partition en entier assez rapidement pour avoir une vue d'ensemble. Après, le travail va être très précis, à la loupe, mais le chef, on lui demande quand même d'avoir une vue d'ensemble avant tout. Donc ça commence à la table avec des choses très basiques. Je sépare les systèmes avec des feutres, je mets des couleurs, j'utilise le bleu par exemple, pour marquer les changements de tempi, je suis vraiment dans un côté structurel. Ensuite je vais mettre mes carrures. Et à ce moment- là j'écoute des versions. Quand je dirige un concerto, j'écoute beaucoup de versions parce que les solistes ont souvent de petites habitudes : des moments où il ralentissent, etc. Parfois ça peut être bénéfique d'avoir écouté différentes versions pour plus facilement se mettre d'accord avec le soliste, de s'attendre un peu à ce qu'il va faire. Et puis bien sûr, toute l'analyse harmonique se fait au piano.

Le fait de ne pas avoir eu le parcours d'un instrumentiste est-il une contrainte pour vous ?

Non. Je connais de très grands instrumentistes qui sont des chefs absolument horribles. Donc je me dis que ça ne dépend en fait pas tellement du background, ça dépend de ce qu'on en fait, de qui on est. Non. pour le coup, je me prend comme tel. Et puis voilà.

Vous avez un modèle parmi les grands chefs du passé ?

Oui, Leonard Bernstein, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est un chef auquel je ne me suis pas beaucoup intéressé avant, surtout au début, parce que je voulais avoir un beau geste avant tout. Et Leonard Bernstein n'a pas un beau geste. Bernstein, c'est juste une une force musicale. Un instrumentiste exceptionnel, bien sûr, mais c'est surtout un pédagogue aussi. Ses programmes de concerts filmés pour les jeunes [Young People's Concert, ndlr] sont ultra précieux pour le monde de la musique. Et j'espère un jour pouvoir apporter ma pierre, comme lui l'a fait, à la démocratisation et au partage de la musique.

En tant que musicien, vous sentez-vous une responsabilité de vous engager dans la société d'aujourd'hui ?

Notre art, nos interprétations sont tellement reliés à des sentiments forts et universels. Et il y a tellement de choses à faire dans le monde, tellement de choses à améliorer, à changer. J'ai 30 ans et je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais on vit quand même dans une époque un peu anxiogène, entre les pandémies et les guerres, je me dis quand même qu'on a tellement de chemin encore. Je pense que c'est dommage de ne pas profiter de notre éventuelle aura pour changer les choses dans le bon sens. En tant qu'un des chefs du projet Demos [Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, ndlr] ou même en tant qu'ancien maîtrisien, je peux témoigner à quel point la musique a changé ma vie à tout point de vue. Évidemment, j'ai découvert la musique, mais j'ai surtout découvert ce que c'était de chanter ensemble, la beauté des émotions que l'on peut ressentir grâce à cet art. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus matérialiste et il est urgent d'introduire le spirituel dès que possible. L'humain, le partage et les émotions, c'est primordial et c'est comme ça que l'humanité pourra aller un peu mieux.

Est ce que vous auriez pu faire autre chose dans la vie ?

Je pense que j'aurais été cuisinier. J'aurais ouvert un restaurant. Je suis impressionné par les chefs cuisiniers, ce qu'ils arrivent à faire. Moi, j'adore cuisiner pour mes amis, mais j'aime bien aussi l'idée de recevoir, l'idée de show qu'il y a dans un restaurant. Il y a aussi un horaire d'ouverture, le public arrive, ça doit être beau, ça doit être bon, ça doit être sympa.

Quel est votre rêve de musicien ?

De continuer à apporter de la joie et de beaux moments de musique, à la fois au public comme aux musiciens, qu'on partage tous ensemble comme un beau plat au restaurant.