Qui sont les révélations des Victoires de la musique classique 2023 ?

S'ils ont tous et toutes des parcours différents, ils et elles partagent la même passion : la musique. Le public peut d'ores et déjà les écouter dans deux émissions Générations France Musique, le Live , présentées par Clément Rochefort, ces 21 et 28 janvier sur France Musique. Mais qu'est-ce qui les anime, quels sont leurs rêves ? Partez à la rencontre de neuf musiciens et musiciennes nommé.es Révélations de la musique classique 2023.

Révélation, soliste instrumental

Joë Christophe, clarinette

Originaire du Nord de la France, âgé de 28 ans, Joë Christophe a longtemps mené de front le sport de haut niveau et la pratique de la clarinette. Mais c'est la passion pour son instrument qui a finit par l'emporter, dont il apprécie le côté kaméléonesque qui lui permet de jouer tous les styles de musique et dans les formations les plus diverses. Le musicien s'est ainsi illustré en soliste devant des orchestres de renom en France et à l'étranger, ainsi qu'aux cotés des musiciens de la musique Klezmer et du jazz.

Théo Ould, accordéon

Natif de Marseille, âgé de 24 ans, Théo Ould est le premier accordéoniste nommé aux Victoires de la musique classique. Attiré au départ vers son instrument pour son coté "jouet", il s'imaginait, enfant, aux commandes d'un vaisseau spatial ou en romancier devant sa machine à écrire. Aujourd'hui, l'instrument l'inspire toujours autant : toujours à la recherche de nouveaux répertoires, le musicien collabore avec les compositeurs et arrangeurs contemporains et s'entoure des complices musiciens, vidéastes, scénographes pour des projets créatifs et inédits.

Aurélien Pascal, violoncelle

Né dans une famille de musiciens, Aurélien Pascal a commencé par le violon et le piano, avant de tomber sous le charme du violoncelle, de cette proximité physique avec l'instrument qui fait vibrer tout le corps. Passionné de tous les répertoires, il l'est aussi des rencontres : pour le violoncelliste, faire de la musique avec des autres et pour les autres est une façon de rassembler, et donc de mieux s'entendre, mieux communiquer.

Révélation, artiste lyrique

Marine Chagnon, mezzo-soprano

La mezzo-soprano Marine Chagnon rêvait de devenir pédiatre. C'est l'expérience de choriste dans le chœur d'enfants de l'Opéra de Dijon qui lui a donné le goût de la scène. Elle aime l'opéra parce qu'il lui permet de vivre mille vies en une, mais elle n'oublie pas sa vocation initiale : mettre au service des autres le pouvoir réparateur de la musique.

Edwin Fardini, baryton

Le baryton d'origine martiniquaise Edwin Fardini a découvert le chant lyrique lorsque, lycéen, il est tombé sous le charme de Jessye Norman interprétant les mélodies de Gustav Mahler. Passionnée de la littérature et de la poésie, c'est dans ce genre lyrique que le baryton se reconnaît le mieux et qu'il espère rendre accessible aux publics les plus divers.

Alexandra Marcellier, soprano

Violoniste depuis le plus jeune âge, Alexandra Marcellier se pique de la passion du chant lorsque, à 16 ans, elle entend pour la première fois chanter Cecilia Bartoli. Sa décision est prise, elle deviendra chanteuse. Elle se forme d'abord en cachette, avant de rejoindre la voie royale au CNSMD de Paris, et peu après de grandes scènes en France et à l'étranger. Dans le chant, Alexandra aime le pouvoir de toucher chaque personne individuellement dans le public, la faire rêver, afin qu'elle sorte du concert transformée, bouleversée comme elle l'a été par la voix de son idole.

Révélation, chef d'orchestre

Victor Jacob

Le chef d'orchestre Victor Jacob, âgé de 30 ans, commence par le chant au sein de la Maîtrise de Radio France. C'est aussi en tant que maîtrisien qu'il s'initie à la direction et où il découvre sa passion pour cette discipline. Il se forme à Londres et à Paris, avant d'être engagé auprès des formations symphoniques et d'institutions lyriques en France et à l'étranger. Très impliqué dans la transmission, il souhaite continuer à apporter de la joie grâce à des moments de musique partagés, à la fois au public comme aux musiciens, comme un beau plat au restaurant.

Sora Elisabeth Lee

La cheffe d'orchestre coréenne Sora Elisabeth Lee a commencé la musique par le piano, avant de se découvrir une passion pour l'orchestre sous toutes ses coutures. Ses études de piano achevées à Séoul, elle tente le concours de chef d'orchestre à Munich, pour jouer non plus d'un seul instrument, mais de l'orchestre tout entier. Elle est prise, et sa voie est désormais tracée : elle se produit sur les scènes lyriques et symphoniques en France et à l'étranger aux cotés de solistes de renommée internationale.

Lucie Leguay

Originaire de Lille, Lucie Leguay a été initiée à la musique par le piano, avant de se découvrir, à seulement six ans, une passion pour le son de l'orchestre. Plus tard, c'est la rencontre avec son professeur de direction, Jean-Sébastien Bérau, qui la confirme dans son choix. Actuellement notamment cheffe assistante auprès de Mikko Franck à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, devant un orchestre, la musicienne cherche à créer du lien, parce que, selon elle, le rôle de la musique, c'est le partage avant tout. Et le premier public à convaincre, ce sont les musiciens.