Ralph Vaughan Williams : 10 (petites) choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le compositeur britannique

Né à une époque où l’on considérait rarement les compositeurs britanniques parmi les plus grands compositeurs d’Europe, Ralph Vaughan Williams jouit aujourd’hui d'une popularité et d'un prestige largement inégalés par ses contemporains. Il est aujourd'hui reconnu comme l’un des plus grands compositeurs du Royaume-Uni. Voici 10 petites choses que vous ne saviez peut-être pas sur Ralph Vaughan Williams (prononcé « Rayf Vaun Williams »).

Une musique typiquement British

Ralph Vaughan Williams a mis du temps à trouver sa propre voix musicale. C'est peu surprenant lorsque l'on considère la scène musicale britannique de l'époque. Au XIXe siècle, la musique outre-Manche est encore largement sous l’influence du style allemand et de ses modèles que sont Mendelssohn et Brahms notamment. Vaughan Williams sera l'un des premiers musiciens à se mettre en contre-courant de cette influence européenne.

Dès son plus jeune âge, le jeune Ralph étudie le piano et le violon mais collectionne également des chansons folkloriques traditionnelles. Ces airs seront l’inspiration centrale d'une grande partie de ses œuvres ultérieures. Profondément influencée par les chansons folkloriques ainsi que par la musique Tudor du passé, son langage incarnera la quintessence d’un héritage et d’une fierté musicale britannique.

Pro britannique, oui. Anti germanique, non

Une musique qui s’inspire de l’héritage britannique, oui, mais sans pour autant rejeter l’influence et l’importance de la musique allemande. En effet, Vaughan Williams affirme même ouvertement dans ses écrits son admiration pour les œuvres de Brahms, Schumann et Wagner :

« Après Schumann, il fut à jamais impossible d'appeler "musique" le nouvel art ; l'élément dramatique devait être reconnu comme ayant la même importance que la musique. Pour rendre ce nouvel art complet, une seule étape était nécessaire – l’installer dans son propre foyer, le théâtre – et cela a été fait par Richard Wagner. Wagner n'est donc pas un monstre de la nature se tenant en dehors de la ligne d'évolution, mais il est le résultat logique du mouvement romantique en musique », écrit-il dans une lettre ouverte à la publication The Musician le 13 octobre 1897.

Cette admiration pour l’œuvre de Wagner ne l’empêchera pas de remarquer les habitudes parfois excessives du compositeur allemand : « Wagner lisait en entier les livrets de ses opéras à ses amis ; Je suis content de ne pas avoir été là ! » peut-on lire dans son recueil d'écrits National Music And Other Essays (1987).

Tonton Darwin

Né dans le village de Down Ampney, dans le Gloucestershire, Ralph Vaughan Williams ne fut pas la seule célébrité britannique de sa famille. Son grand-oncle n'était autre que le naturaliste et paléontologue Charles Darwin, frère de la grand-mère paternelle de Ralph Vaughan Williams. La grand-mère de Ralph lui apprit même à lire en utilisant le même abécédaire que celui avec lequel elle avait enseigné à son jeune frère.

La publication en 1859 du nouveau livre de tonton Charles, L’Origine des espèces, ne manqua de créer quelques vagues au sein de la famille croyante de Ralph, ainsi que dans la société anglicane de manière générale. Aux questions de Ralph à sa grand-mère au sujet du livre litigieux, celle-ci lui aurait répondu : « La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en six jours. Grand-oncle Charles pense que cela a pris un peu plus de temps » !

Les meilleurs amis font les meilleurs critiques

En 1897, Vaughan Williams profite de son voyage de noces à Berlin afin de rencontrer le célèbre Max Bruch et devenir son élève pour quelques mois. Toujours insatisfait de sa technique, notre compositeur britannique se rend à Paris dans l’espoir d'étudier auprès de Vincent d'Indy. À la place de ce dernier, il rencontre Maurice Ravel, qui accepte de le prendre parmi ses rares étudiants. Les cours dureront près de trois mois au cours de l'hiver 1907-1908, à raison de quatre ou cinq fois par semaine.

Mais c’est avec son ami Gustav Holst que Vaughan Williams perfectionnera au mieux son art. Tous deux étudiants au Royal College of Music en 1895, ils tissent rapidement des liens autour de leur passion commune. Amis proches, ils seront également les critiques musicaux les plus coriaces l'un pour l’autre. En effet, les deux compositeurs sont souvent le premier public des œuvres de l’autre et n’hésitent jamais à partager leurs avis honnêtes, parfois tranchants. Ce lien fort leur permet alors de travailler leurs idées et de faire évoluer leurs voix musicales.

L’avant et l’après-guerre

Bien que son âge lui permit d'être exempté des mobilisations, Ralph Vaughan Williams se porta volontaire tout au long de la Première Guerre mondiale, d’abord comme infirmier puis dans un régiment d'artillerie, en France et en Grèce, à Salonika. Exposé pendant de nombreux mois aux coups de feu, il subit une perte auditive progressive qui mena finalement à une surdité sévère dans les dernières années de sa vie.

Les horreurs de la Grande Guerre auront également un impact mental sur Vaughan Williams. À son retour de guerre, il commence à explorer un style musical plus anguleux et intimidant, comme c'est le cas dans sa Symphonie n° 4. Mais son expérience militaire n’eut pas seulement une influence négative : le compositeur garda notamment un souvenir favorable et nostalgique de l’orchestre militaire, qu'il considèrait d'une importance cruciale pour la vie culturelle et communautaire du Royaume-Uni.

Agnostique mais compositeur d’œuvres religieuses

Le père de Ralph Vaughan Williams, Arthur, est vicaire de l’église de son village de naissance. Malgré ce cadre familial spirituel, Ralph Vaughan Williams sera ouvertement agnostique dès son plus jeune âge. Pourtant, les nombreuses compositions aux sujets religieux et spirituels de Vaughan Williams comptent parmi ses plus belles œuvres. Ironie non des moindres, il contribue même à la publication en 1904 de l’hymnaire officiel de l'Église d'Angleterre, The English Hymnal.

Malgré son athéisme, qui se transformera plus tard en ce que sa femme Ursula décrira comme « un joyeux agnosticisme », Vaughan Williams trouve souvent son inspiration musicale dans la liturgie et la musique de l'Église anglicane. Il compose notamment l’opéra The Pilgrim's Progress [Le Voyage du pèlerin], sur le roman allégorique du prédicateur baptiste John Bunyan en 1678, l'une des œuvres les plus importantes de la théologie anglaise. Après la Première Guerre mondiale, son inspiration spirituelle ne fait que s’accroître et il signe entre autres sa symphonie chorale Flos Campi (1925) sur des citations du Cantique des cantiques, l’oratorio Sancta Civitas et le ballet Job, inspiré du livre de Job.

Une musique par le peuple, pour le peuple

La passion de Ralph Vaughan Williams pour la musique folklorique et le chant choral ne se résume pas qu’à la beauté des mélodies. Ces musiques incarnent et représentent une conviction idéologique plus profonde : la musique est une affaire humaine, par les gens, pour les gens. Le compositeur ne prendra jamais pour acquis son enfance privilégiée, il ne cessera de défendre les idéaux démocratiques et égalitaires tout au long de sa vie. Selon le compositeur, la musique fait également partie de la vie quotidienne de chaque homme et femme, et non l'apanage d'une seule élite.

Fermement attaché à des valeurs sociales et humanistes et en dépit de ses convictions politiques, ce dernier n’hésitera pas pour autant à critiquer la gauche de son pays, dénonçant notamment son rapprochement d'après-guerre avec l'Union soviétique, acte déloyal et illusoire selon le compositeur.

Un homme sérieux non sans humour

Les photos et témoignages de Ralph Vaughan Williams montrent souvent un compositeur bien trop sérieux. Mais derrière cette façade se cache une personnalité remplie d’un humour généreux et souvent même auto-dérisoire. « Le public est prié de ne pas s'abstenir de parler pendant l'ouverture. Sinon, il connaîtra tous les airs avant le début de l'opéra », peut-on lire par exemple dans le programme de l’opéra The Poisoned Kiss (1936).

Dans d’un message enregistré pour l’Orchestre philharmonique de Londres et son chef, Sir Adrian Boult, à l’occasion d'un enregistrement de sa Symphonie n° 6, Vaughan Williams félicite à sa manière les musiciens pour la qualité de leur interprétation : « Je tiens à vous remercier, ainsi que votre chef, Sir Adrian Boult, de tout mon cœur pour ce qui a été pour moi une merveilleuse expérience musicale. En effet, dans certains cas, votre jeu était si clair que tous mes défauts sont apparus à la surface. J'espère que quelques vertus sont également ressorties ! »

Amateur des instruments hors-normes

Souhaitant toujours s’éloigner des sentiers battus, Ralph Vaughan Williams n’hésite jamais à inclure dans ses œuvres les instruments les plus inhabituels de son époque. Plusieurs de ses partitions font ainsi appel au saxophone, et même un trio de saxophones dans sa Symphonie n° 9. Il ajoutera néanmoins dans sa note d’intention : « Les saxophones ne sont pas censés, sauf peut-être à un endroit du Scherzo*, se comporter comme des chats déments, mais sont autorisés à être eux-mêmes et romantiques.* »

Il fait également appel dans sa Troisième Symphonie à une voix de soprano sans paroles, et à une batterie de gongs et de cloches dans sa Huitième Symphonie. Amateur de sonorités inhabituelles, il signe également un Concerto pour tuba, une Romance pour harmonica et même une Suite pour ensemble de flûtes à bec.

Les héritiers de Ralph Vaughan Williams

Ralph Vaughan Williams tire sa révérence en 1958. Marié deux fois, il quitte ce monde pourtant sans enfant. Mais il existe néanmoins aujourd’hui une nouvelle génération d’héritiers. En 1956, deux ans avant sa mort, le compositeur et sa femme Ursula fondent la Vaughan Williams Charitable Trust, afin de soutenir le travail de ses collègues compositeurs.

Financée par les droits d’auteur de l'exécution de sa musique, la fondation a accordé environ 6 millions de livres sterling de subventions, pour une moyenne de 2 200 livres sterling par subvention, et cela seulement au cours des 20 dernières années. De nouvelles générations de compositeurs britanniques peuvent ainsi éclore, et continuer de faire rayonner la tradition musicale britannique.