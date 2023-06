"Rapport Bargeton" sur la musique : la taxe de la discorde

Le texte, rendu public le 20 avril dernier, est loin de faire l'unanimité auprès des acteurs de la musique. Supervisé par le sénateur Julien Bargeton (Renaissance), le "Rapport Bargeton" esquisse de nouvelles pistes de financement de la musique, dans une industrie en perpétuelle mutation. Parmi les propositions notamment : une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming musical. Une mesure qui divise les acteurs de la filière, entre partisans, qui y voient une piste de financement pérenne, et opposants, qui dénoncent une impasse.

Ce jeudi matin sur France Musique, au micro de Jean-Baptiste Urbain , Bertrand Burgalat a ainsi violemment chargé le rapport, qu'il juge "orienté au service de quelques prébendiers, producteurs de spectacle et oligarques du disque". Le compositeur et chanteur, aussi président du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep), juge que la nouvelle taxe risque de peser sur les acteurs du streaming : "Le Rapport Bargeton consiste à fragiliser les plateformes européennes, c’est-à-dire Deezer, Qobuz en France, ainsi que Spotify, dont aucune n’est à l’équilibre, au profit d’autres acteurs, comme TikTok".

Selon le rapport, la mesure, parmi d'autres, permettrait pourtant de combler un "besoin supplémentaire identifié de 30-40 millions d'euros annuels." "Mais le rapport ne précise pas où va aller cet argent, qui va en réalité aller à quatre labels et quelques producteurs de spectacle, dont le centre de décision n’est pas en France", prédit Bertrand Burgalat, selon qui Julien Bargeton "n’a rien chiffré. Tout ça est d’un amateurisme total. Pour nous, il est important qu’il y ait des mécanismes qui soient les moins arbitraires possibles." D'autant que ce rapport partait d'une "belle promesse, une très bonne intention de la part de la Première ministre. La lettre de mission d’Elisabeth Borne proposait d’autres pistes, notamment la taxe sur les services de vidéo".

En avril, le Syndicat des éditeurs de service de musique en ligne (ESML) s'était de son côté dit "profondément déçu d'apprendre que le rapport préconise l'instauration d'une taxe". Un projet qui sanctionnerait, selon le syndicat,"l'innovation européenne, dans un climat macroéconomique incertain et volatil, et viendrait faire peser ce choix sur des entreprises françaises et européennes vertueuses". La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique (Snep) et l'Adami - qui défend les droits des artistes - dénoncent aussi un déséquilibre.

Mais plusieurs organismes représentatifs de l'industrie musicale, dont les Forces Musicales et le Prodiss - qui représentent respectivement la scène classique et le spectacle vivant - s'étaient félicité dans un communiqué commun "de la priorité donnée à la taxe streaming". Un projet qui doit, selon eux, "permettre au Centre national de la musique (qui chapeaute la filière, ndlr) de bénéficier d'un schéma de financement complet, pérenne et équilibré dès le prochain projet de loi de finances".

Lundi dernier sur France Musique , Julien Bargeton a lui aussi défendu son rapport, qui met en avant trois axes : “L’export et le développement international des créations françaises, l’innovation et le numérique, et la structuration du tissu économique, pour garantir la diversité de la filière et notre souveraineté culturelle”. Outre le monde du streaming, le secteur de la musique classique devrait aussi participer au financement, avec une contribution estimée à 6 millions d'euros.