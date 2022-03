René Clemencic, grand défenseur de la musique ancienne, est mort

Il s'est éteint à l'âge de 94 ans. René Clemencic, pionnier dans le domaine de la musique ancienne, était un défenseur passionné du répertoire médiéval, qu'il a exhumé et fait redécouvrir au public. Né à Vienne en 1928, Clemencic se forme d'abord au clavecin et au piano, puis à la flûte à bec. Après des études de mathématiques, d'ethnologie et de philosophie - dont il obtient un doctorat à l'Université de Vienne - il débute en 1957 sa carrière de musicien, en mettant en valeur lors de ses concerts des instruments provenant de collections du monde entier.

En 1957, il fonde l'ensemble Musica Antiqua, l'un des premiers à jouer exclusivement sur des instruments ou copies d'instruments anciens, qu'il met au service du répertoire baroque, de la musique de la Renaissance et du Moyen-Âge. Onze ans plus tard, Clemencic crée la Capella Musica Antiqua, vite rebaptisée Clemencic Consort. Le collectif fut parmi les premiers à faire connaître les Carmina burana du XIIIe siècle. Avec sa formation, mais aussi en tant que soliste, Clemencic enregistrera plus de 100 disques, sur une période d'un demi-siècle.

Également compositeur, professeur à Vienne et pédagogue dans le monde entier, Clemencic compose en 1978 la bande-originale de Molière d'Ariane Mnouchkine. Parmi ses œuvres éminentes, jouées à la Fenice de Venise, à la Scala ou au Festival de Salzbourg, nous pouvons citer Kabbala, oratorio en hébreu pour cinq voix et orchestre, Apokalypsis, oratorio en grec ancien de 1996), ou encore l'opéra Monduntergang, en 2007.