Révisez le Bac Musique 2023 avec France Musique, option

Enseignement optionnel

Le programme d'enseignement optionnel de musique au cycle terminal du lycée général et technologique pour l'année scolaire 2022-2023 s'articule autour deux axes :

la place de la musique et de ses pratiques dans la société contemporaine, avec comme perspective, la musique et la mondialisation : authenticité, identités, métissage, transformation

la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et l'espace avec comme perspective, la musique et son ancrage historique versus sa présence contemporaine

Les œuvres de référence sont :

Johann Sebastian Bach, « Prélude n° 2 », BWV 847, Clavier bien tempéré ;

Diverses interprétations (Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Vikingur Olafsson, Keith Jarrett, Blandine Verlet, etc.). Divers arrangements et recréations (Pierre Schaeffer, Jacques Loussier, Canadian Brass band, Mattia Lucchesi, Dimitri Naïditch, Petra Haden, Red Priest, Switched on Baroque, Urban Bang, etc.) ;

Thomas Enhco & Vassilena Serafimova : Avalanche ;

Genesis : The Lamb Lies Down On Broadway (introduction)

Autour du compositeur :

Jean-Sébastien Bach (Johann Sebastian Bach en allemand) est un compositeur et organiste allemand, né à Eisenach en 1685 et mort à Leipzig en 1750. Son œuvre fait partie des monuments de la musique classique et bénéficie d’une reconnaissance universelle dans l’histoire de la musique.

Autour de l'œuvre et de son époque :

Transcription ou arrangement...quand les musiciens s'inspirent des œuvres existantes

Thomas Enhco & Vassilena Serafimova : Avalanche

Autour des interprètes :

Autour des oeuvres :

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova racontent le projet de revisiter la musique de Bach :

Genesis : The Lamb Lies Down On Broadway (introduction)