Révisez le Bac Musique 2023 avec France Musique, spécialité

Enseignement de spécialité

Le programme limitatif sert de base pour un enseignement articulé autour plusieurs axes, en vue de la préparation des épreuves du Bac Musique (entre 19 et 22 mars 2023) :

l'étude et la découverte d'autres interprétations ou mises en scène des œuvres au programme dans une approche comparée ;

la réalisation de projets musicaux de création ou d'interprétation ;

la réalisation de projets de médiation issus de recherches documentaires et croisant d'autres domaines de connaissance ;

des travaux d'analyse auditive concentrés sur certains extraits particulièrement représentatifs des œuvres, certains d'entre eux pouvant être accompagnés de leurs partitions ou représentations graphiques ;

des recherches en ligne par l'écoute d'œuvres s'y référant ou d'interprétations différentes ;

des études portant sur la sociologie et l'économie de la musique.

Les œuvres de référence sont :

Publicité

Jean-Philippe Rameau / Clément Cogitore : Les Indes galantes , 4e entrée « Les sauvages » - Production de l'opéra de Paris, octobre 2019

4e entrée « Les sauvages » - Production de l'opéra de Paris, octobre 2019 Robert Schumann, Carnaval (extraits) : « Préambule » ; « Pierrot » ; « Arlequin » ; « Valse noble » « Eusebius » « Florestan »« Papillons » ; « ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » ; « Chiarina » ; « Chopin » ; « Estrella » ; « Intermezzo : Paganini » ; « Marche des Davidsbündler contre les Philistins ».

(extraits) « Préambule » ; « Pierrot » ; « Arlequin » ; « Valse noble » « Eusebius » « Florestan »« Papillons » ; « ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » ; « Chiarina » ; « Chopin » ; « Estrella » ; « Intermezzo : Paganini » ; « Marche des Davidsbündler contre les Philistins ». Jeff Beck, album You had it coming (2001)

Jean-Philippe Rameau / Clément Cogitore : Les Indes galantes , 4e entrée « Les sauvages »

Autour du compositeur :

Biographie du compositeur :

Compositeur français et théoricien de la musique né à Dijon en1683 et mort à Paris en 1764, Jean-Philippe Rameau se situe à la fin de la période baroque et au début du classicisme dont il symbolise l’apogée. Premier théoricien de l’harmonie classique, il s’impose comme une référence. Son art se déploie principalement dans des œuvres lyriques, en particulier le genre de l’opéra-ballet, et dans la musique pour clavecin.

Autour de l'œuvre :

À réécouter : Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes Musicopolis Écouter plus tard écouter 25 min

À réécouter : Bintou Dembélé, chorégraphe Musique émoi Écouter plus tard écouter 1h 28

À réécouter : La Matinale avec Philippe Béziat Musique matin Écouter plus tard écouter 2h 01

Robert Schumann, Carnaval

Autour du compositeur :

Biographie :

Compositeur et critique allemand né à Zwickau en 1810 et mort à Endenich en 1856, Robert Schumann fait partie de la première génération des romantiques, avec Chopin et Mendelssohn. Issu d’une famille d’érudits, il réhabilite la poésie en musique qu’il soutient par une écriture pianistique originale, très symphonique, nécessitant une virtuosité accomplie de la part des interprètes.

Autour de l'œuvre :

À réécouter : Carnaval de Schumann La tribune des critiques de disques Écouter plus tard écouter 1h 58

À réécouter : Mot du jour n°132 : Carnaval Le mot du jour Écouter plus tard écouter 4 min

Jeff Beck, album You had it coming (2001)

À réécouter : Jeff Beck "You had it coming" Musicopolis Écouter plus tard écouter 25 min