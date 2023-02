Russie : le Concours Tchaïkovski maintenu, dans quelles conditions ?

Son retour semblait compromis au vu du conflit russo-ukrainien, il n'en est rien. Le célèbre Concours international Tchaïkovski, qui se tient tous les quatre ans, aura lieu comme prévu en 2023, ont annoncé les organisateurs. La compétition se déroulera du 19 juin au 1er juillet prochains, à Moscou et Saint-Pétersbourg. Une 17ème édition qui aura forcément une tonalité particulière, dans le contexte de la guerre en Ukraine. En avril 2022, deux mois après le début du conflit, le concours Tchaïkovski avait été banni de la Fédération mondiale des concours de musique , car "financé et utilisé comme un outil promotionnel par le régime russe".

Qui pour succéder au Français Alexandre Kantorow, lauréat en 2019 dans la catégorie "piano" ? Peut-être un candidat russe ou chinois, surreprésentés lors de la première édition du concours Rachmaninov , qui s'est tenu en juin dernier au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Les candidats venus de pays occidentaux soutenant l'Ukraine se font rares. Le Concours Tchaïkovski est ouvertement appuyé par Vladimir Poutine (dont les mots s'affichent toujours en page d'accueil du site officiel) et présidé par Valery Gergiev, soutien officiel du Kremlin.

"Les musiciens du monde entier sont invités à participer"

Pour encourager les candidatures, les frais d'inscription au concours ont été supprimés. "Je me permets de souligner que les musiciens du monde entier sont invités à participer, car la culture, l'art et la musique n'ont et ne peuvent connaître de limite", déclare la ministre de la Culture russe, Olga Lyubimova. Début janvier s'est déjà tenu le Concours international Tchaïkovski pour jeunes musiciens, réservé aux moins de 17 ans. Kim Jung-a, une jeune Sud-coréenne de 11 ans, a remporté le premier prix dans la catégorie violoncelle.

Dans le reste du monde, la participation de candidats russes aux compétitions de musique a parfois été remise en question au début du conflit, au point d' alerter la Fédération mondiale . Mais la majorité des concours, à quelques exceptions près, semblent être au diapason sur la question. Tous les jeunes artistes sont "les bienvenus, quelle que soit leur nationalité", peut-on notamment lire sur le site du Concours Reine Élisabeth. En juin, la pianiste russe Anna Geniushene avait elle décroché la médaille d'argent au concours Van Cliburn , au Texas.