Sénégal: décès du chanteur Rudy Gomis, du légendaire Orchestra Baobab

Le chanteur sénégalais Rudy Gomis, membre fondateur de la mythique formation Orchestra Baobab, groupe africain phare dans les années 70, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'Association des métiers de la musique du Sénégal (AMS).

« Un autre Baobab de la musique sénégalaise s'en est allé cette nuit. Adieu Rudy Gomis. Tu vas nous manquer », a écrit l'AMS sur sa page Facebook, sans préciser la cause de sa mort. Le décès du chanteur, à 75 ans passés, est survenu à Ziguinchor, selon l'Agence de presse sénégalaise (APS). « Le monde culturel est en deuil. Alité depuis plusieurs semaines, le natif de Ziguinchor avait préféré se retirer auprès des siens » dans cette ville, en Casamance, a écrit le journaliste Martin Faye, ancien présentateur vedette de la radio publique sénégalaise, sur Twitter.

Un groupe star dans de nombreux pays du continent africain

Rudy Gomis était « un des meilleurs mélodistes » de son temps, affirmait le chanteur sénégalais Didier Awadi en mars 2021 lors d'une émission qu'il anime sur la télévision publique sénégalaise. « Mon père ne voulait pas que je fasse de la musique, il voulait que je sois douanier comme lui mais j'ai été têtu très jeune », racontait Rudy Gomis dans cette émission à laquelle il avait participé. Il y avait évoqué le caractère « panafricain » de l'Orchestra Baobab, formé de musiciens venus notamment du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Guinée, du Mali, du Togo et du Maroc.

Rudy Gomis, qui a chanté en plusieurs langues, dont le wolof (langue la plus parlée au Sénégal), a commencé à jouer avec l'Orchestra Baobab dans les années 1970, époque faste pour les grands ensembles musicaux en Afrique. Le style musical de l'Orchestra Baobab se caractérise par un mélange de rythmes latino, de sonorités africaines et d'influences soul et jazz.

Outre Rudy Gomis, le groupe était animé du temps de sa splendeur par de grands musiciens comme les chanteurs Ndiouga Dieng, Thione Seck, Balla Sidibé (également percussionniste), le saxophoniste Issa Sissokho, ou encore le guitariste Barthélémy Attisso, tous aujourd'hui décédés.