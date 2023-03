" Serge Gainsbourg " de Marie-Christine Natta - Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Une gestuelle délicate, une intonation ironique, un mouvement de tête hautain, des Repetto blanches portées pieds nus, autant de détails qui valent à Serge Gainsbourg le titre mérité de dandy, dont on l’honore depuis le début de sa carrière jusqu’à la récente commémoration des trente ans de sa disparition.

Il faut néanmoins aller au-delà du paraître de Gainsbourg, pour en révéler toute la profondeur. Par son orgueil, son obsessionnel souci du self-control, son goût pour l’artifice et la sophistication, son culte du beau et de l’originalité, le chanteur a toute sa place dans la famille sans chaleur des dandys du XIXe siècle, ceux qu’il préfère. En peuplant sa maison d’objets superflus, en achetant une Rolls qu’il laisse au garage, en perdant chaque matin deux ou trois heures à ne rien faire, Gainsbourg se laisse toucher par l’inutile qu’il appelle « la grâce des dieux ». Dans ce livre novateur et lumineux, Marie-Christine Natta montre que le dandysme est pour Gainsbourg bien davantage qu’un bel ornement : comme chez Barbey d’Aurevilly, Baudelaire et Oscar Wilde, il fonde sa personnalité, son esthétique et sa morale.

Publicité

L'auteur

Agrégée de lettres, Marie-Christine Natta est l’auteure d’une thèse sur le dandysme chez Barbey d’Aurevilly. Elle est également l’auteure d’articles, d’éditions critiques et d’ouvrages sur le dandysme et la mode, parmi lesquels La Grandeur sans convictions. Ses biographies d’Eugène Delacroix (2010) et de Baudelaire (2017) sont aujourd’hui des références incontournables.

3 questions à Marie-Christine Natta :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Cet ouvrage s’inscrit dans la logique de mon parcours. En effet, mon domaine de spécialité est le dandysme, un sujet multiforme que j’ai exploré successivement à travers une thèse sur Jules Barbey d’Aurevilly, un essai intitulé La Grandeur sans convictions (1991 et 2011) et trois biographies : une d’Eugène Delacroix (2010), une autre de Charles Baudelaire (2017) et enfin la dernière de Serge Gainsbourg, qui est d’ailleurs un grand admirateur de Delacroix et de Baudelaire.

Cet ouvrage m’a aussi permis d’élargir mon horizon en sortant du XIXe siècle, la période historique du dandysme, et en variant ses domaines d’expression : après l’art et la poésie, j’ai fait place à la musique et à la chanson.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

J’ai voulu éclairer le personnage de Gainsbourg sous un autre jour. Parmi les très nombreux ouvrages qui lui sont consacrés, aucun ne traite spécifiquement du dandysme. Certes, cet aspect essentiel de sa personnalité n’est pas ignoré. Dès ses débuts, à la fin des années 50, Gainsbourg est qualifié de dandy par certains journalistes, qui saisissent intuitivement et justement cette qualité, mais sans la justifier. Or, c’est précisément ce que j’ai voulu faire en faisant du dandysme l’axe principal de mon livre, qui n’est pas une biographie dans les formes mais un portrait de Gainsbourg en dandy.

J’ai voulu montrer qu’en dépit de ses trop célèbres excès, Gainsbourg appartient de plein droit à la famille des dandys, dont il partage le souci de l’élégance, l’amour du beau et le besoin de se distinguer de toutes les manières.

Quels sont vos prochains projets ?

Je reviens au XIXe siècle, car j’écris en ce moment une biographie d’Eugène Sue, un dandy d’un autre genre, plus problématique que les précédents, et un écrivain célébrissime en son temps, grâce au succès phénoménal des Mystères de Paris et du Juif errant.