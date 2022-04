ShekBand, trois ados de Kiev dans Open Jazz

« Inflatable Ram », le tout premier album du trio ukrainien ShekBand, sort fin avril 2022. Artem, Anna et Maksym Shekera, petits musiciens prodiges originaires d’Ukraine, veulent «montrer au monde que, malgré tout, quelque chose de beau et de positif peut aujourd’hui jaillir de leur pays». Ils parviennent à réaliser un album vif et maîtrisé, encore imprégné des rires de l’enfance.

Inflatable Ram (le bélier baudruche), fonce avec la vitalité de l’enfance et la légèreté d’un ballon gonflable. Force et fragilité, détermination et retenue… Comme un violoncelliste dans les rues dévastées de Kiev, Artem, 16 ans et bassiste, Anna 14 ans et pianiste, Maksym, 12 ans, chanteur et batteur, continuent de créer et de composer avec le sérieux des enfants qui jouent.

Publicité

Élèves de Oleksii Proschenkov au Conservatoire de Kiev, ils progressent ensemble. Dès 2019, le trio se produit sur scène et participe à des festivals à travers toute l’Europe de l’Est : l’Ukraine, le Belarus, la Bulgarie, la Pologne et ainsi qu’à Leipzig. En 2020, ils se donnent comme objectif l’enregistrement d’un premier album. C’est la veille de l’entrée des chars russes en Ukraine, le 23 février 2022, que les séances de studio prennent fin. Le lendemain matin, avec leurs parents, ils fuiront Kiev pour une destination plus sûre.

Anna Shekera – piano, chant / Artem Shekera – contrebasse, chant / Maksym Shekera – batterie, chant