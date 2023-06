Sheldon Harnick, parolier de la comédie musicale « Un violon sur le toit », est décédé

Ses textes étaient drôles, satiriques, romantiques et poignants, et parfois tout à la fois. D’Adam et Eve à un village juif en Russie au début du XXe siècle, en passant par une poignée d’hommes politiques corrompus américains, Sheldon Harnick a fait vivre sur scène une étendue de personnages mémorables et marquants, à travers près de 25 comédies musicales. Le parolier et chansonnier américain est mort ce vendredi 23 juin à l’âge de 99 ans, nous annonce le New York Times.

Né le 30 avril 1924 à Chicago, il est initié à la musique dès son enfance, il poursuit une éducation musicale avant et après son service militaire. Fasciné par l’écriture de textes et de paroles pour la chanson, Sheldon Harnick met le cap sur Broadway, terre sacrée de la comédie musicale, et s’installe à New York en 1950. En 1956, il fait la connaissance du compositeur Jerry Bock. Ce sera l’une des rencontres les plus décisives de sa vie : ensemble, le duo signe près d’une dizaine de comédies musicales, dont certaines marqueront à jamais l’histoire de la comédie musicale.

Leur premier succès, Fiorello !, domine les scènes de Broadway pendant plus de 800 représentations, et remporte même un Prix Pulitzer et trois Tony Awards, dont le prix de la meilleure comédie musicale. C'est en 1964 que Bock et Harnick atteignent un succès vertigineux lorsqu’ils présentent leur nouvelle comédie : Un violon sur le toit. Après 3,242 représentations, neuf Tony Awards et une adaptation pour le cinéma, la comédie devient alors l’un des spectacles les plus réussis de l’histoire de Broadway. Mais pas toutes les histoires sur Broadway se terminent bien, et malgré leur succès, Sheldon Harnick et Jerry Bock décident de mettre fin à leur collaboration en 1970.

Chansonnier et parolier, Sheldon Harnick fut également traducteur de livrets d’opéras. Il signa même plusieurs de ses propres livrets pour les opéras Captain Jinks of the Horse Marines (1975), The Phantom Tollbooth (1995), et Lady Bird: First Lady of the Land. En 2016, il recevait un Tony Award d'honneur, et confiait au micro de Laurent Valière, producteur de l'émission 42e rue "J'ai connu beaucoup d'échecs, de déceptions... à mon âge, c'est donc plutôt chouette de recevoir des prix".