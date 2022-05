Soirée Action ! Création ! Acte 2 en public à La Scala Paris et en direct dans Le Concert de 20h

Chaîne de la musique classique, du jazz ET de la création, France Musique accompagne la vie musicale et soutient la création tous azimuts. Engagée tout au long de l’année en faveur de la création, France Musique met la musique d’aujourd’hui à l’honneur lundi 23 mai au cours d’une grande soirée de musique vivante en public et en direct à La Scala Paris, présentée par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier.

Sans frontières ni chapelles, la création contemporaine sera représentée dans toute sa diversité !

Publicité

Avec :

- Le Balcon (voix, violoncelle)

- Suzana Bartal (piano)

- L’ensemble Calliopée

- Jérôme Comte (clarinette)

- L’ensemble Court-Circuit

- L’ensemble Écoute

- Le Quatuor Hanson

- Florent Jodelet (percussions)

- Sona Khochafian (violon) et Pierre Strauch (violoncelle)

- Le Philia Trio

Soirée gratuite – Réservation sur maisondelaradioetdelamusique.fr

En partenariat avec La Scala Paris et Le Centre national de la musique (CNM).