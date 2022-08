Soupçons de liens entre Plácido Domingo et une secte : le point sur l'affaire

Plácido Domingo entretient-il des liens douteux avec une organisation sectaire en Argentine, impliquée notamment dans une activité d’exploitation sexuelle ? La question se pose depuis les révélations, mi-août, des quotidiens sud-américains La Nación et El Observador. Ce sont des enregistrements audio, collectés par la police judiciaire, qui sèment le doute : on y entend le chanteur lyrique – sa voix a été authentifiée – converser avec une certaine « Mendy », l’une des dirigeantes présumées de l’organisation, avec qui il règle les détails d’un rendez-vous dans un hôtel. Dans un autre enregistrement, « Mendy » semble se féliciter de l’arrangement conclu avec Plácido Domingo. Les échanges portent donc à croire que le chanteur et chef d’orchestre espagnol de 81 ans aurait eu recours aux services du réseau de prostitution développé par la secte.

La secte EYBA (« École de Yoga de Buenos Aires »), aussi appelée « Villa Crespo », se présente comme une « école philosophique ». Elle fonctionne grâce à une adhésion payante de ses membres, qui peut atteindre 10 000 dollars par mois. Et sous couvert de fournir une aide médicale aux toxicomanes, elle aurait mis en place une activité de trafic sexuel via une structure dédiée, dénommée « VIP Geishado » : des adeptes de la secte auraient ainsi été « mis à disposition » de personnes « à haut pouvoir économique ». Dont Plácido Domingo ? Quoi qu’il en soit, le chanteur ne fait l’objet d’aucune poursuite, et le recours à des prestations sexuelles tarifées n’est pas un délit en Argentine.

D’autant que la culpabilité du chanteur est depuis mise à mal par une source anonyme, « au cœur de l’affaire pendant plus d’un an », selon El Mundo . Dans les colonnes du quotidien, cette source soutient que le chanteur lyrique aurait été manipulé, et serait « une victime » dans cette affaire : « Trois personnes conspirent pour voir comment s’approcher de lui et profiter de lui. En cas de réussite, Plácido aurait commencé à payer un montant mensuel de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dollars. » Domingo s’est lui-même exprimé sur le sujet, estimant aussi avoir été trompé par la secte. « Je pensais qu’il s’agissait d’un groupe d’amis, que je considérais comme musiciens. Une fois, je les ai invité à travailler et je me suis rendu compte que ce n’était pas leur but », a-t-il expliqué lors d’une brève interview accordée à la télévision mexicaine . « Mais bon, je n’ai rien à voir avec tout cela. C’est très triste lorsque vous pensez avoir des amis depuis de nombreuses années, et que vous réalisez qu’ils vous ont utilisé ».

Les soupçons viennent entacher davantage l’image de l'artiste, déjà ciblé par des accusations de harcèlement sexuel . Début 2020, dans le cadre d’une enquête interne menée au sein des opéras de Washington et de Los Angeles, 27 personnes affirmaient avoir été sexuellement harcelées ou avoir été témoins de comportements inappropriés de la part du chanteur espagnol. L'enquête interne avait confirmé des allégations allant de baisers sur la bouche à des attouchements, des appels téléphoniques nocturnes également, dans lesquels Placido Domingo demandait à des femmes de venir le rejoindre chez lui avec une telle insistance que certaines se sentaient traquées. Placido Domingo s’était ensuite déclaré « sincèrement désolé », et disait accepter « l'entière responsabilité de ses actes ».

Le dernier mur s'effondre-t-il ? Ses deux derniers concerts à Vérone, comme chanteur et comme chef, furent, selon la presse italienne "deux soirées à oublier, et même à ne jamais répéter". Plácido Domingo a été contraint de jeter l'éponge au milieu du premier, tandis que le second s'est terminé par une scène gênante, les musiciens refusant de se lever à l'invitation du chef. Un "mythe brisé" souligne le Corriere, qui invite l'artiste à prendre sa retraite.