Staatsoper de Berlin : Barenboïm quitte le "Ring" pour raisons de santé

La santé de Daniel Barenboïm, toujours fragile, continue malheureusement de dicter son agenda artistique. Le chef d'orchestre israëlo-argentin, qui fêtera ses 80 ans en novembre, s'est vu contraint de renoncer à la production de la Tétralogie de Wagner mise en scène par Dimitri Tcherniakov, prévue pour octobre 2022. "Les premier et troisième cycles seront dirigés par Christian Thielemann, et le second par Thomas Guggeis", a annoncé mardi le Staatsoper de Berlin dans un communiqué . "Je subis toujours les conséquences des troubles circulatoires qui m'ont été diagnostiqués au printemps. En me retirant, je suis les recommandations de mes médecins traitants", écrit de son côté Daniel Barenboïm, "profondément attristé" : "Je dois maintenant donner la priorité à ma santé et me concentrer sur ma complète guérison."

En février, Barenboim avait déjà annulé tous ses engagements pendant plusieurs semaines en raison d'une intervention chirurgicale. Il avait ensuite à nouveau renoncé à une série de concerts en avril, à la suite d'un diagnostic de problèmes circulatoires - une vascularite - qui l'handicape encore aujourd'hui. Le maestro est le directeur musical de l'Opéra d'État de Berlin et de son orchestre, la Staatskapelle, depuis trois décennies, sous contrat jusqu'en 2027. "Je resterai jusqu'à ce que j'en ai la force. Sinon je partirai ; je ne veux pas rester comme une relique du passé", confiait-il l'an dernier à l'Agence France Presse.