"Stradivarius et la lutherie de Crémone" Jean-Philippe Echard - Sélection du Prix du Livre France Musique 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Cet ouvrage retrace l’histoire de la lutherie de Crémone, dans laquelle un fait culturel, le « mythe de Stradivarius », prend racine. Il rassemble, dans une première partie, les principaux faits historiques de la facture d’instruments de musique au sein de la cité italienne entre les XVIe et XVIIIe siècles. Au-delà des dimensions biographiques, sociales et techniques, l’histoire de la musique et des sensibilités vient éclairer cette tradition ancienne. Dans un second temps, l’ouvrage présente les développements de la postérité exceptionnelle d’Antonio Stradivari, dont les violons et les violoncelles se sont révélés être, dès le tournant du XIXe siècle, les compagnons de prédilection des plus grands violonistes, et des objets dont la réputation s'étend à la société tout entière. L’impact est majeur sur les pratiques des luthiers : ceux-ci prennent dès lors pour uniques références ces modèles du passé, et développent un nouveau marché spécialisé, celui des violons anciens, aux similitudes frappantes avec celui des œuvres d’art et des objets de collection.

L'ouvrage s’appuie sur l’exceptionnelle collection nationale française – qui compte seize instruments de Crémone ainsi que de multiples pièces d’origine et outils des luthiers crémonais – conservée au Musée de la musique. Œuvres majeures du patrimoine culturel, elles constituent un corpus de sources historiques de première importance pour l’histoire de la lutherie crémonaise. Le travail scientifique de documentation et d’étude de ce corpus a bénéficié de la longévité remarquable de la collection, depuis les échanges entre le conservateur Gustave Chouquet avec les plus grands luthiers de son époque, dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu’aux travaux les plus récents de l’Équipe Conservation Recherche du Musée de la musique, en dialogue continu avec des chercheurs de toutes disciplines et de nombreux luthiers — facteurs, restaurateurs, comme experts.

L'auteur

Jean-Philippe Échard est conservateur au Musée de la musique (Cité de la musique – Philharmonie de Paris), en charge des instruments à cordes frottées et pincées de la collection. Ingénieur et docteur en chimie, il s’appuie sur son parcours au sein de plusieurs disciplines pour conserver, étudier et valoriser les instruments de musique du patrimoine culturel. Auteur de nombreuses publications et communications, ses recherches visent à renforcer l’inscription de l’organologie au sein de l’histoire culturelle, sociale, économique, matérielle et technique. Il est membre du bureau du Comité international pour les musées et collections d’instruments et de musique du Conseil international des musées (ICOM).

3 questions à Jean-Philippe Echard :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Je travaille depuis près de vingt-cinq ans au Musée de la musique, dans une très grande proximité avec les œuvres de la collection. Mes recherches autour de ces instruments ont d’abord porté sur leur matérialité : les analyses que nous avons conduites sur les vernis d’Antonio Stradivari ont par exemple ainsi permis l’identification des ingrédients et des pigments rouges entrant dans leur composition. Progressivement, j’ai orienté mes travaux dans un champ historique et patrimonial plus large : reconstituer les biographies de certains de ces instruments, leur histoire musicale bien sûr, mais aussi celle des musiciens et collectionneurs les ayant possédés, et celle leur patrimonialisation. Cet ouvrage est le fruit de ces recherches.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

L’idée directrice de l’ouvrage a été de dire l’histoire des générations de luthiers qui ont fabriqués à Crémone, pendant deux siècles, des instruments qui sont devenus les références encore insurpassées plus de trois siècles plus tard.

Il s’agissait par exemple de montrer le plus célèbre d’entre eux, Antonio Stradivari, sous une lumière plus riche que celle du mythe qui s’est construit autour de sa figure : L’ouvrage montre que, loin du génie solitaire entièrement voué à la fabrication de violons exceptionnels, il était un artisan de très haut niveau, à la fois maître d’un atelier hérité d’une longue tradition, chef de famille et personnalité de la cité de Crémone. Le but était aussi de faire connaître, au delà des seuls violons, la diversité de sa production : violes de gambe, violes d’amour, luths, mandolines, et guitares, dont témoigne l’exceptionnelle collection crémonaise du musée de la Musique.

Quels sont vos prochains projets ?

Mes recherches actuelles portent principalement sur l’enrichissement des valeurs culturelles associées aux instruments anciens, et en particulier aux violons, dans l’Europe du long XIXe siècle... Mais la collection du musée de la Musique est riche de recherches potentielles, et j’explore constamment de nouvelles pistes !