Subvention supprimée : un an de répit pour l'English National Opera

L'English National Opera peut respirer. "À la suite de négociations avec l'Arts Council England, nous avons décroché notre subvention pour l'an prochain, avec une baisse de 9%", se félicite l'établissement dans un communiqué (la subvention passe de 12,8 à 11,46 millions de livres, ndlr). Mais l'ENO se dit toujours préoccupé : "Nous restons inquiets car cela nous accorde seulement une année de sursis, et une énorme incertitude demeure quant à l'avenir de l'English National Opera." Avec des conséquences concrètes : "L’Arts Council England a mis du temps pour confirmer notre statut financier, ce qui va affecter la programmation de la saison à venir. Un certain nombre de nouvelles productions vont être repoussées, notamment Siegfried, le troisième volet du Ring*, en partenariat avec le* Metropolitan Opera de New York."

Début novembre, l'Arts Council England, l'organisme public qui finance les arts et la culture dans toute l'Angleterre, a dévoilé la liste des ses subventions pour la période 2023-2026. Certaines institutions ont découvert avec stupeur qu’elles n’y figuraient plus, dont l’English National Opera. En protestation, une pétition a été lancée par le célèbre chanteur Bryn Terfel, qui a à ce jour recueilli plus de 80 000 signatures. Le syndicat des artistes outre-Manche a également organisé des manifestations, face à une décision qu’ils ne comprennent pas.

Déménagement forcé

La volonté du gouvernement est de rééquilibrer les subventions en faveur des banlieues et des régions anglaises. L'Arts Council England réclame d'ailleurs toujours le départ de l'English National Opera de Londres d'ici 2026, avec une proposition : déménager à Manchester. "Nous n'avons pas le choix, nous allons devoir le faire", indique à contrecœur Stuart Murphy, son directeur, interrogé par la BBC : "Nous avons juste besoin d'un financement approprié, pour être sûr que, quoi que l'on fasse hors de Londres, il ne s'agisse pas d'une version 'bancale' de l'ENO".

En novembre, au micro de France Musique , le directeur avait chargé le financement proposé par l'Arts Council en cas de déménagement, deux fois fois moins élevé que leur financement actuel : "C'est un non-sens ! Et c’est condescendant : ça suggère que les gens en dehors de Londres seront heureux avec la version allégée d’une compagnie d’opéra."