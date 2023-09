Surprise au Teatro San Carlo : Stéphane Lissner finalement réintégré

Qui dirige le Teatro San Carlo de Naples ? Depuis le 1er septembre, il n’y avait qu’une seule réponse à cette question : Carlo Fuortes, ancien PDG de la RAI, nommé par le gouvernement italien suite à la révocation de Stéphane Lissner en mai 2023. Mais il y a désormais deux surintendants au prestigieux théâtre napolitain.

Suspendu de ses fonctions en juin dernier avant l’expiration naturelle de son contrat en 2025,en raison d’un décret voté le 4 mai en Conseil des ministres, Stéphane Lissner réintègre le Teatro San Carlo a tranché le tribunal de Naples, et ce de manière immédiate. Le tribunal a invalidé le décret gouvernemental qui fixait à 70 ans l’âge de départ à la retraite des directeurs étrangers d’institutions lyriques, le qualifiant « d’illégitime ».

Stéphane Lissner s’est dit soulagé : « après des mois passés dans les limbes que je ne méritais pas, et encore moins, le Théâtre San Carlo et la ville de Naples. Aujourd'hui, le Tribunal de Naples a donné le premier signal fondamental montrant que ma révocation était un acte illégitime et ad personam […]. Maintenant, je suis disponible pour accomplir ma tâche avec les personnes extraordinaires qui travaillent au Théâtre », peut-on lire dans la presse italienne.

Reste à voir si le théâtre napolitain souhaite conserver (et rémunérer) ses deux directeurs artistiques ou si la nomination de Carlo Fuortes sera annulée a posteriori.