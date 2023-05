Surprise : Gustavo Dudamel quitte l'Opéra de Paris

Deux saisons et puis s'en va. Dans un communiqué envoyé à la presse ce jeudi 25 mai, le directeur de l'Opéra national de Paris Alexander Neef annonce prendre acte de la démission de son directeur musical Gustavo Dudamel. A la surprise générale, le chef vénézuélien quitte Paris dès la fin de cette saison 2022/23. Son mandat comptait initialement six saisons.

"C’est avec le cœur lourd, et après mûre réflexion, que j’annonce ma démission du poste de directeur musical de l’Opéra de Paris afin de passer plus de temps avec ma famille, déclare Gustavo Dudamel dans ce même communiqué, Je n’ai pas d’autres projets que d’être avec mes proches. Je leur suis profondément reconnaissant pour leur soutien dans ma détermination à toujours grandir et me dépasser, tant dans ma vie personnelle qu’artistique, jour après jour".

Publicité

Si Alexander Neef exprime sa "profonde reconnaissance pour le travail accompli pendant son mandat", et dit respecter "pleinement sa décision", l'Opéra de Paris ne sait pas encore ce que deviendront les productions prévues avec Gustavo Dudamel la saison prochaine, dont Lohengrin en septembre.

Un choix difficile

Surprenante par sa rapidité, la décision du chef d'orchestre de récupérer un peu de temps libre est peut-être à lire dans sa récente nomination à la tête de l'Orchestre philharmonique de New York , pour lequel il quittera en 2026 la direction du Philharmonique de Los Angeles, qui a largement contribué à sa renommée internationale.

Si le choix pouvait être difficile pour Gustavo Dudamel, il le sera plus encore pour l'institution lyrique, qui doit maintenant lui trouver rapidement un successeur, et ce dans un contexte budgétaire contraint. Bénéficiaire d'une aide exceptionnelle de deux millions d'euros pour faire face aux hausses des coûts de l'énergie, l'Opéra de Paris a été néanmoins contraint d'augmenter le prix d'une partie de ses billets la saison prochaine.