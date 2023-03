The Big Noise, programme d'El Sistema écossais, sauvé par le gouvernement

"Le gouvernement écossais soutient le formidable travail d'El Sistema Scotland et reconnaît l'importance du rôle du programme The Big Noise (le Grand bruit) auprès de plus de 2 000 jeunes dans les communautés défavorisées que comptent sur ce dispositif", avait déclaré Neil Gray, ministre de la culture, de l'Europe et du développement international, après la décision de la Première ministre Nicola Sturgeon d'injecter 1,5 million de livres à ce programme. Financé principalement par le mécénat et les collectivités territoriales, le programme était menacé par des coupes budgétaires.

Lancé en 2008 par six musiciens auprès de 35 écoliers à Raploch, le programme The Big Noise travaille aujourd'hui avec plus de 3 200 enfants et jeunes dans cinq villes. Inspiré du programme vénézuélien, il cible les communautés les plus défavorisées et propose, à travers l'expérience de l'orchestre, "de développer la confiance, le travail en équipe, la résilience, la fierté et le gout de l'effort". Sa particularité est une intervention précoce, dès la crèche, et le programme s'intensifie dès le primaire et propose aux élèves l'apprentissage d'un instrument de musique et des séances d'orchestre extra-scolaire durant toute leur scolarité. Encadrés par des musiciens professionnels, les élèves sont également accompagnés à l'adolescence, soit dans l'orientation vers les métiers de la musique soit dans un transfert des compétences vers la participation à l'encadrement au sein du programme.

Une étude indépendante initiée en 2013 par le Centre de santé de Glasgow a d'ailleurs souligne l'impact bénéfique du programme sur la communauté.

"J'ai vu dans ma circonscription à quel point le programme Big Noise du Sistema Scotland est inspirant et bénéfique pour les jeunes qui y participent. Je sais que les temps sont difficiles pour les collectivités, mais je suis ravie de pouvoir confirmer que le gouvernement garantit l'attribution des fonds dont le Sistema a besoin pour son avenir" a commenté la Première ministre écossaise.