"Très honoré" : Nathan Mierdl, 24 ans, nouveau premier violon solo du Philharmonique de Radio France

Humble, réfléchi, et un professionnalisme qui force le respect du haut de ses 24 ans. Nathan Mierdl vient d'être nommé premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, aux côtés d'Hélène Collerette et de Ji Yoon Park. "Je suis très heureux, très honoré. Soulagé, aussi, car c'était forcément un peu stressant d'attendre", confie à France Musique le jeune musicien, qui était jusqu'ici en période d'essai à ce poste. "Mais j'avais un petit bagage d'années en orchestres, cela m'a permis d'y aller sereinement, de savoir précisément ce qu'on attendait de moi. Je savais que ça allait être un sacré défi, mais je pense que j'ai su convaincre la majorité de l'orchestre, c'est plutôt réussi."

Comment définirait-il son style de jeu ? "En un mot : la variété. Je pense avoir un style qui me permet de pouvoir varier les couleurs, les caractères." Et de quelle façon va-t-il mener le pupitre des violons ? "Assez naturellement, je pense. L'important est surtout de rester moi-même. C'est en tout cas l'objectif, même si c'est n'est pas toujours facile, tout en guidant le pupitre avec bienveillance et en faisant de jolis solos", répond Nathan Mierdl, qui indique apprécier particulièrement les grands poèmes symphoniques de Strauss et les symphonies de Mahler.

L'orchestre dans la peau

Né à Francfort, Nathan Mierdl commence à apprendre le violon en Allemagne, dès l'âge de 5 ans. Il entre ensuite au Conservatoire de Dijon, et obtient en 2018 son Master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Roland Daugareil. Durant ses études, il suit l’enseignement de l’Académie de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, puis de celle de l’Orchestre de Paris. Des tremplins qui lui permettront d'intégrer en 2017 l’ONF, comme violon tuttiste, puis de devenir, un an plus tard, violon co-soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Nathan Mierdl collectionne les récompenses des concours les plus prestigieux. Deuxième prix du Concours International Menuhin en 2018 - il y décroche aussi le prix "Talent exceptionnel" -, il avait auparavant reçu le premier prix au concours international Ludwig Spohr de Weimar, le deuxième prix au concours international de violon de Mirecourt, ainsi que des prix aux concours Rodolfo Lipizer et Ginette Neveu. Ces distinctions lui ont permis d’être invité à se produire comme soliste, avec des orchestres tels que la Staatskapelle Weimar, le London Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine ou encore l’Orchestre de Dijon-Bourgogne.

Pour approfondir son exploration de la musique de chambre, Nathan Mierdl a aussi crée en 2015 le quatuor Gaïa, avec lequel il avait obtenu en 2019 son master de musique de chambre. Heureux possesseur d'un violon de Stephan Von Baehr, conçu spécialement pour lui, il a rejoint en 2022 le trio Metral, aux côtés de Laure-Hélène Michel et de Victor Metral.