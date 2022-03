Un ado joue Philip Glass sur un piano en Ukraine, le compositeur ému

La vidéo a été vue près de 10 millions de fois. Un adolescent, assis derrière un piano blanc, dans le lobby d'un hôtel ukrainien, entonne une pièce du compositeur Philip Glass. La journaliste du Washington Post Whitney Leaming, présente, filme alors la scène avec son téléphone portable. Et lorsque le jeune garçon, dont on ne voit pas le visage, interprète la mélodie "Walk To School", composée en 2020 par Philip Glass et Paul Leonard-Morgan pour la série Tales From the Loop, le temps semble se suspendre, un peu.

La scène s'est déroulée il y a une semaine dans un hôtel de Kharkiv, et résonne avec d'autant plus de force alors la deuxième ville d'Ukraine est actuellement pilonnée par les forces d'invasion russes. Depuis le début de l'offensive, bombes et missiles y tombent presque quotidiennement, faisant des dizaines de morts, éventrant des bâtiments gouvernementaux et des immeubles résidentiels.

Une interprétation bouleversante donc dans le contexte actuel, depuis arrivée aux oreilles de son concepteur. "Je n'avais jamais pensé à cette composition comme un morceau politique, mais il l'est devenu", a confié Philip Glass, très ému, au Washington Post . Le co-compositeur, Paul Leonard-Morgan, s'est lui dit "bouleversé au-delà des mots par le fait que quelqu'un puisse s'échapper à travers notre musique, durant cette période affreuse de leur vie."

