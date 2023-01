"Un choc terrible" : disparition à 34 ans du pianiste Matthieu Acar

Lauréat de concours prestigieux, il transmettait et diffusait largement, du haut de ses 34 ans, sa passion pour la musique. Le pianiste Matthieu Acar est décédé jeudi dernier, emporté par un cancer. Très apprécié de ses pairs, musicien brillant, bienveillant, il avait enseigné aux conservatoires de Boulogne-Billancourt, de Gennevilliers, et était accompagnateur au Conservatoire de Paris. Il avait aussi contribué à la création du festival breton de musiques classiques et contemporaines Klasik, et avait participé à la fondation de l'ensemble InSoliTus, dédié à la promotion de la musique contemporaine.

Matthieu Acar avait remporté en 2014 les prix André Jolivet et Ricardo-Viñes au Concours international de piano d'Orléans. Le pianiste y avait aussi décroché en avril dernier le prix de composition . "Matthieu Acar n'était pas seulement un excellent pianiste mais surtout un artiste à 360 degrés, capable de concevoir des programmes merveilleux, originaux et intelligents...", écrit la directrice artistique du concours, Isabella Vasilotta : "J'avais fait appel à lui pour une rencontre avec de tout jeunes musiciens autour de la musique nouvelle : il avait su avec son doux sourire et son œil vif les attirer vers ce monde si mystérieux pour des petites oreilles... Matthieu était vraiment un candidat et lauréat modèle pour le Concours d'Orléans et nous ne pourrons jamais l'oublier."

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Un immense talent, tellement discret"

La pianiste Aline Piboule fait également part de sa vive émotion : "La disparition si prématurée de Matthieu Acar est un choc terrible... Je pense si fort à vous, sa famille, sa compagne, ses amis proches et vous adresse toutes mes condoléances... Je crois que tout le monde s'accorde à dire que Matthieu était un homme d'une incroyable gentillesse tant dans l'amitié que dans le monde professionnel". Hommage, aussi, de l'accordéoniste Fanny Vicens : "C’était quelqu’un de profondément gentil, un immense talent, tellement discret [...] J’ai tant de merveilleux souvenirs de discussions, de répétitions et de scènes partagées durant nos études de DAI au CNSMDP, je me souviens de la joie qu’il avait et que nous partagions à la lecture de chaque nouvelle partition."

"C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris la disparition de Matthieu Acar", réagit de son côté le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. "Matthieu, qui fût élève au Conservatoire, était un homme attachant qui aimait défendre avec ferveur la musique de son temps. Lauréat de nombreux concours dédiés au répertoire pianistique moderne ou contemporain, très attaché à la transmission, il était accompagnateur au CNSMDP. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses élèves et ses collègues auxquels nous présentons nos sincères condoléances."