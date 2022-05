Un été sous le signe du piano : découvrez le programme de la 42ème édition de la Roque-d'Anthéron

C'est le rendez-vous estival incontournable de tout amateur de piano. La Roque-d'Anthéron et son écrin de verdure, le Parc du Château de Florans, se préparent à accueillir une nouvelle fois pianistes et musiciens venus du monde entier, du 18 juillet au 20 août. Une 42ème édition riche, hétéroclite et savoureuse.

La famille Mendelssohn sera mise à l'honneur le samedi 23 juillet. Marie-Catherine Girod interprétera des pièces de Félix et de sa sœur, Fanny, et l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé par Lars Vogt, jouera l'ouverture en si mineur des Hébrides, notamment. Puis, le 11 août, journée Schumann, et une "Soirée Clara Wieck-Schumann et Robert Schumann", avec au clavier David Kadouch et Tanguy de Williencourt. Les grands noms russes seront aussi présents cet été : Arcadi Volodos, Grigory Sokolov et Mikhaïl Pletnev. Pour certains pianistes, comme Alexandra Dovgan, Martin James Bartlett et Imogen Cooper, ce sera leur toute première fois à la Roque-d'Anthéron.

Du piano, mais pas que. La soirée du 26 juillet mettra les cordes à l'honneur, avec Guillaume Bellom au piano, les violonistes Renaud Capuçon, Raphaëlle Moreau ou encore Manon Galy , révélation "Soliste instrumental" aux Victoires de la musique classique 2022. Sans oublier le clavecin : beau moment à venir avec un récital de Justin Taylor, au Cloître de l'Abbaye de Silvacane, le 31 juillet.

Des notes de jazz embaumeront aussi le Parc du Château de Florans cet été. La trompettiste Airelle Besson et son quartet, composé d'Isabel Sörling, Benjamin Moussay et Fabrice Moreau, joueront les morceaux de leur dernier album, le réjouissant Try ! . Le pianiste Paul Lay, accompagné d'Isabel Sörling toujours et de Simon Tailleu à la contrebasse, nous proposerons eux une plongée dans l'album Deep Rivers , à la découverte des musiques populaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Tempête de notes de piano à venir aussi avec du jazz à huit mains , signé Bojan Z, Éric Legnini, Baptiste Trotignon et Pierre de Bethmann.

Hommages

La Roque rend aussi hommage cette année à ceux qui nous ont quittés. La soirée du 7 août sera dédiée à Nelson Freire, géant du piano, décédé en novembre dernier à l'âge de 77 ans. Ses proches amis joueront en sa mémoire. Hommage sera également rendu le soir du 10 août à Nicholas Angelich, prodige du piano parti trop tôt le mois dernier, à 51 ans. La soirée du 13 août, enfin, sera consacrée à Radu Lupu, lui aussi disparu en avril . Une soirée durant laquelle Nelson Goerner interprètera les Études symphoniques opus 13 de Schumann.

