Un Guarnerius adjugé à 3,3 millions d'euros : "C'est un violon qui va beaucoup être joué"

C'est un violon rarissime, qui a accompagné son propriétaire dans les plus prestigieuses salles de concert du monde. Le Guarnerius du violoniste Régis Pasquier a été adjugé la semaine dernière pour 3,3 millions d'euros, fait savoir la maison de vente française Aguttes. Avant cette adjudication, aucun violon Guarnerius "del Gesù" n’était passé en vente ces 10 dernières années. Le précieux instrument, "complet en toutes ses parties principales, se présente avec un magnifique fond d'une pièce en érable ondé", décrit Aguttes. Il a été fabriqué en 1736 en Italie par Bartolomeo Giuseppe Guarnerius, dit "del Gesù", qui est, tout comme Stradivarius, l'un des luthiers les plus renommés de tous les temps.

"Nous avons beaucoup communiqué, la vente a été connue dans le monde entier", se félicite Sophie Perrine, commissaire priseur, qui s’est occupée de la vente avec Claude Aggutes. L'instrument a été exposé deux mois, indique-t-elle à France Musique. "Nous avons aussi envoyé beaucoup de photos en haute-définition aux potentiels acquéreurs et en tout, quatre ou cinq grands musiciens sont venus essayer le violon", restauré, dont la valeur était estimée entre 4 et 4,5 millions d'euros. "Mais à ce niveau-là de prix, je ne vous dirais pas qu’il y avait 300 personnes dans la salle le jour de la vente..."

"C'est un violon qui va continuer sa vie"

"48h avant la vente, les gens ont commencé à se manifester. Nous étions quelques-uns au téléphone, dont l’acquéreur final", raconte la commissaire priseur. Qui est l'heureux acheteur ? "Il est tout à fait d’accord pour qu’on connaisse son nom ! C’est un violoniste connu de 40 ans, un Allemand", glisse Sophie Perrine, qui préfère néanmoins attendre que la vente soit conclue définitivement pour dévoiler son identité. Régis Pasquier, 72 ans, souhaitait essentiellement que son Guarnerius ne soit pas mis au placard et soit transmis à un jeune violoniste. "Et la transmission a bien lieu. Ce n’est pas un achat d’investissement, un collectionneur qui va le mettre dans un coffre et le sortir pour le montrer de temps est temps : c’est un violon qui va continuer sa vie et qui va beaucoup être joué" , souligne la commissaire priseur.

