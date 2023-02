Un musée dédié au légendaire Caruso va ouvrir ses portes à Naples

Il fut le premier artiste de l'histoire à vendre un million de disques. Un musée consacré au ténor de légende Enrico Caruso, devenu la première star italienne de renommée internationale, va ouvrir ses portes à Naples, a annoncé vendredi le ministre de la Culture. Le Museo Caruso, qui sera situé à l'intérieur du Palais Royal de Naples, devrait ouvrir le 20 juillet, soit 150 ans après la naissance de l'artiste dont le nom a popularisé l'opéra lyrique.

Enrico Caruso, né en 1873 et mort en 1921, est le "premier chanteur de l'histoire de la musique du monde à avoir compris et utilisé l'immense potentiel de l'industrie du disque", a déclaré le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano lors d'une conférence de presse à Rome. Invité dans les plus prestigieux opéras du monde, dont La Scala de Milan et le Metropolitan Opera de New York, Caruso a réalisé des centaines d'enregistrements à l'avènement de l'industrie du gramophone.

Selon la conservatrice du musée, Laura Valente, il a aussi été "le premier pur-sang de l'industrie du disque à vendre un million de disques", faisant de sa voix l'une des plus populaires de l'histoire de la musique. Le musée présentera une sélection de costumes, d'affiches, de photographies et de gramophones, ainsi que des enregistrements sonores. Né dans une famille pauvre de Naples, Caruso avait entretenu une relation contrastée avec sa ville natale, où il avait reçu des critiques mitigées en 1901. Il avait juré de ne plus jamais y chanter jusqu'à sa mort, à l'âge de 48 ans.