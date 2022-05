Un nouveau podcast jeunesse : Les aventures d’Octave et Mélo

Octave et Mélo, deux copains, voisins et musiciens partent à l’aventure. De la ferme jusqu’à leur bain, du sommet de la montagne jusqu’au jardin, ils font des découvertes en tous genre. Et la musique est toujours là pour les accompagner. Quatre premiers épisodes sont à découvrir sur France Musique à partir du 18 mai.

Les vacances :

Ep. 1 - La montagne : Octave et Mélo sont en vacances à la montagne. Aujourd’hui ils font une grande balade. Ils voient des fleurs sauvages, ils croisent des vaches, et même un berger qui joue du cor des Alpes. Au bord du lac, ils entendent leur écho, est-ce qu’il y en a chez toi aussi ?

Ep. 2 - La ferme : Octave et Mélo sont en vacances à la ferme. Ils nourrissent les poules, ils caressent les chevaux et Mélo joue de la flûte aux chèvres pendant la traite, ça les détend. Et puis surtout les deux amis adorent jouer à saute-mouton avec les brebis, toi aussi tu sais sauter ?

Ep. 3 - La mer : Octave et Mélo sont en vacances à la mer. Aujourd’hui, ils passent la journée sur un bateau. Octave a apporté sa guitare, ça peut toujours servir. Il fait très chaud, les deux amis profitent d’une pause pour faire un plouf. Mais attention au requin qui les guette ! On va avoir besoin de toi pour le chasser.

Ep. 4 - La ville : Octave et Mélo sont en vacances dans la grande ville. Ce soir ils vont à l’opéra. Ils profitent du trajet à pied pour visiter ! Les rues, les magasins, les parcs, et les gens : il y a tellement de choses à voir et à entendre ! Après le spectacle, ils rentrent en sifflotant dans la rue, toi aussi tu sais siffler ?

Et à partir du 30 juin, retrouvez quatre nouveaux épisodes (Printemps, Été, Automne, Hiver) sur le site et l’appli Radio France.