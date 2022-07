Un nouveau souffle pour le Festival Radio France Occitanie Montpellier dès 2023

Vous l’avez suivi sur notre antenne : l’édition 2022 du Festival Radio France Occitanie Montpellier bat son plein depuis le 11 juillet autour de la thématique « So British », mais l’édition 2023 se prépare déjà. Afin de faire face aux nouveaux défis suite à la crise sanitaire « qui a créé une rupture majeure avec le public di spectacle vivant », ce festival emblématique, qui se déroule depuis 1985 dans toute la région Occitanie, a besoin d’un nouveau souffle. C’est en tout cas ce qui ressort du conseil d’administration du festival, qui s’est tenu ce jeudi 21 juillet au Corum de Montpellier, et qui a été l’occasion pour les partenaires, la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, le Département de l’Hérault et Radio France, de réaffirmer leur soutien en faveur de ce festival et de s’engager dans une nouvelle dynamique.

A la conquête du nouveau public

Parmi les axes annoncés, un recentrage des concerts du festival sur la Métropole de Montpellier, « son territoire historique », qui seront un atout dans la candidature de la ville pour le titre de la capitale culturelle en 2028. Autre axe, le renouvèlement du public, et notamment une plus forte inclusion de la jeunesse. A ce titre, la création d’une académie d’orchestre a été évoquée, ainsi que les partenariats avec le Rectorat et l’Académie de Montpellier en destination des scolaires. Et enfin, une volonté de s'inscrire dans la vie culturelle de la région y compris en dehors du festival et nouer les partenariats durables à l’année, notamment avec la Cité des arts, l’Opéra Orchestre National Montpellier, ou encore avec la Métropole Montpellier dans le cadre de la candidature de la ville pour la capitale culturelle 2028.

La présence de Radio France renforcée

Les partenaires ont également affiché une volonté de renforcer la présence et l’implication de Radio France, avec à la fois une mobilisation de ses équipes dans l’enregistrement des concerts et dans une plus forte visibilité du festival sur les ondes. Doublés d'un ancrage plus important de ces formations : le festival sera désormais la résidence d'été de l'Orchestre national de France et de l'Orchestre philharmonique de Radio France. Michel Orier , actuel directeur de la musique et de la création à Radio France, a été ainsi nommé à la tête du festival, succédant à Jean-Pierre Rousseau. Selon Sibyle Veil, présidente directrice générale de Radio France, cité par le communiqué de presse, Michel Orier « porte toute l’ambition musicale de Radio France. Son audace et sa recherche de modernité seront des atouts précieux pour permettre au festival Festival Radio France Occitanie Montpellier d’entamer ce nouveau chapitre de son histoire. »

Le nouveau directeur du festival s'est réjoui de cette nouvelle mission : « C'est formidable pour moi, mais aussi pour Radio France parce que ça nous réinscrit dans la tradition de ce festival qui a été créé par Georges Frêche, Jean-Noël Jeanneney et René Koering. C'est un très beau challenge,» a-t-il déclaré au micro de nos collègues de France Bleu Hérault. Et en a profité pour annoncer déjà un premier chantier à venir :

«Il y a aussi une notion de transmission sur laquelle on peut travailler. On a à Radio-France, un peu plus de 300 musiciens qui travaillent à longueur d'année, qui sont dépositaires de savoirs, de talents, qui rêvent de le transmettre à de jeunes générations. »