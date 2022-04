Un « Orchestre ukrainien de la liberté » aux célèbres BBC Proms

Une formation nouvellement créée, l'Ukrainian Freedom Orchestra (orchestre ukrainien de la liberté), se produira le 31 juillet à Londres lors des BBC Proms, l’un des plus grands festivals de classique au monde. Composé de musiciens ukrainiens, originaires des principales villes du pays, certains réfugiés, ou membres d'orchestres européens, l'Ukrainian Freedom Orchestra jouera sous la baguette de la cheffe d'orchestre ukraino-canadienne Keri-Lynn Wilson au Royal Albert Hall.

Il sera également en tournée en Europe et aux Etats-Unis de fin juillet à fin août, et notamment le 6 août au festival international d'Edimbourg, en Ecosse, plus grand événement mondial de spectacle vivant. Cette tournée est pour les musiciens « l'expression de leur amour pour leur terre natale et pour honorer ceux qui sont morts et ont tant souffert », a déclaré la maestra Keri-Lynn Wilson.

Publicité

L'orchestre a été ajouté au programme au dernier moment pour célébrer « le pouvoir de la musique à surmonter les divisions », a souligné le directeur du festival, David Pickard. « Symbole de la remarquable détermination dont le peuple ukrainien fait preuve lors des mois sombres du conflit, mais aussi lueur d'espoir pour la paix », l'orchestre célèbrera le plus grand compositeur ukrainien en vie, Valentin Silvestrov, qui a fui Kiev avec sa fille et sa petite-fille en mars, explique le programme de l'événement.

La première grande édition post-Covid

Outre la symphonie N°7 de Silvestrov, l'orchestre jouera Chopin, Beethoven et Brahms aux BBC Proms. Ce festival, qui se tiendra du 15 juillet au 10 septembre, rassemblera au total 3 000 musiciens lors de 84 concerts, avec le retour de grands orchestres internationaux. C'est la première fois depuis la pandémie de Covid-19 que l'événement retrouve son format habituel.

À lire aussi : Les BBC Proms auront désormais leur propre orchestre

L'édition 2022 coïncide avec le centenaire de la BBC et le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, dont les 70 ans de règne seront marqués lors d'un concert célébrant les liens entre la musique et la monarchie.