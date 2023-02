"Un peu mission impossible" : des étudiants dévoilent leur composition en honneur à Lalo Schifrin

Il a écrit les bandes originales cultes de Mannix, l'Inspecteur Harry, Mission impossible... Radio France honorait vendredi soir Lalo Schifrin. L'Orchestre philharmonique de Radio France a repris les airs du génial compositeur américano-argentin, et a aussi présenté une création bien particulière, composée par huit étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, inspirée de l'univers musical de Mission Impossible. Une commande passée aux étudiants lauréats l'an dernier le "Prix d'avenir", décerné par France Musique et la Sacem.

Partir d'une bande-origine culte... tout en évitant le pastiche. Mission délicate confiée à la classe de composition pour l'image, au CNSMD de Lyon. "C'est très intimidant, surtout sur une œuvre aussi forte que Mission impossible*, que tout le monde a en tête"*, confie Théo Cascio, 25 ans : "Nous avons donc pris le parti de ne pas réutiliser le motif le plus connu. Nous avions envie de rendre un hommage un peu plus personnel, s'inspirer de la musique et non l'utiliser telle quelle." Les étudiants ont été chapeautés par Gilles Alonzo, leur professeur : "Chacun a proposé une pièce, d'à peu près une minute trente. Nous avons alors essayé d'en faire une structure globale, pour aboutir à une seule et unique pièce."

Plongée dans le passé de Schifrin

Résultat : une œuvre de 12 minutes, toujours très imagée et cinématographique, à la manière de Schifrin. "C'était un peu 'mission impossible', si l'on peut dire, car nous sommes huit compositeurs avec huit langages différents. Nous avons donc pensé à un épisode de 'Mission impossible' chapitré, en nous attribuant chacun un passage avec une humeur différente : action, romantisme..." poursuit Théo Cascio. Et pour guider leur écriture, les étudiants se sont immergés dans le répertoire du compositeur : "Nous connaissons tous Mission impossible, Mannix, Dirty Harry, mais nous nous sommes plongés un peu plus précisément dans l'univers de Lalo Schifrin, dans son passé aussi d'arrangeur, de chef de jazzman... Nous avons essayé d'intégrer tout cela à la partition."

Partition qui a pris vie, en public. Un joli coup de projecteur pour les compositeurs en herbe, comme Emma Lutringer Gulli : "Cela met en lumière le fait que l'on existe, que ce genre de formation, en composition pour l'image, existe. Que la musique de film, aussi, est extrêmement importante". Son professeur complète : "Nous avons parfois tendance à penser que la musique de film est une musique de moindre valeur par rapport à celle de concert. Le CNSMD de Lyon est la seule formation en France à délivrer un diplôme de licence et de master en composition pour l'image et un projet comme celui ci, joué par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, aura sûrement un impact dans la vie professionnelle future des étudiants." Mission accomplie.